Mayra Soledad Mendoza
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De la foto al cruce político: TN cuestionó el 'look premium' de Mayra Mendoza y desde Quilmes salieron al cruce
Mayra Mendoza cruzó a Kicillof por las listas del PJ: "El gobernador se sentía con la facultad de armarlas solo"
Bombazo en el cierre de listas: el kirchnerismo metió a Mayra Mendoza tercera en la boleta de la Tercera Sección
Allanan la Municipalidad de Quilmes y otros domicilios por el ataque con caca: Mayra Mendoza tildó de "cagón" a Espert
"Es más una cuestión de ego": Mayra Mendoza apoyó a Cristina y criticó a Kicillof por el desdoblamiento en Provincia
En plena interna con La Cámpora, Bianco habló de Itatí: "Cuando nombran al barrio, no cuentan qué hace la Provincia ahí"
Obras, locro y pasacalles: Máximo y Mayra Mendoza festejaron el Día del Trabajador en Quilmes y sin nombrar a Kicillof
Desde Quilmes, Mayra Mendoza reclamó seguridad a Milei: "Es necesario que Nación asuma su rol en el combate del delito"
"A Kicillof hay que cuidarlo y que nadie se ponga nervioso"; dijo Larroque, quien desafió al PJ: "¿Cuál es el miedo?"
Selci cruzó a Ferraresi por sus visitas a Quilmes y Lanús y arde la interna peronista en el conurbano: qué dijo
Mayra Mendoza lanzó la Mesa Cristina Presidenta en Quilmes y desafió: "Si tienen tanto valor para enfrentarla, vengan"
La polémica por la nena gaseada en el Congreso continúa: Mayra Mendoza repudió la "impunidad" de Patricia Bullrich
Mayra Mendoza acompañó a los jubilados en la protesta contra el veto a la ley de movilidad jubilatoria
Mayra Mendoza y Julián Álvarez piden informes por el impacto del Puerto de Dock Sud en Quilmes y Lanús: de qué se trata
Interna en el PJ: Tras el escándalo con Mayra Mendoza, Jorge Ferraresi encabeza un acto en otro municipio de La Cámpora
“Sos un cagón”: la fuerte pelea entre Mayra Mendoza y Jorge Ferraresi durante un acto encabezado por Axel Kicillof
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