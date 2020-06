"Desde hace miles de años, la cuarentena ha sido el método más efectivo para combatir pandemias. En los primeros 15 días de aislamiento obligatorio hubo cuarentena, luego no", afirmó Berni en declaraciones televisivas, y aseveró que para que la cuarentena funcione debe haber consenso política y la sociedad debe apropiarse del método.

En este sentido, sostuvo que Cambiemos ha intentado mellar la cuarentena "haciendo un movimiento de pinzas, donde por un lado se muestran junto a Alberto Fernández y por otro la jefa del partido (Patricia Bullrich) critica las medidas de aislamiento".

A su vez, el Ministro bonaerense señaló que actualmente no hay cuarentena. "No hay 10 tipos de cuarentena; no existe la cuarentena inteligente, la cuarentena administrada... hay una cuarentena, y tiene un formato; cuando salís de ese formato no es cuarentena. Hoy una persona sale para ir al súper, a la media hora sale a comprar café, a la media hora sale a comprar shampoo, a la media hora sale a comprar una maquinita de afeitar: Eso no es cuarentena".

Y por último sentenció: "Acá el tema central es: O nos gestiona la crisis el virus o la gestionamos nosotros".