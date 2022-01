Por Ramiro Pablo Gómez - Twitter

Algo no cierra. Mientras la tercera ola sigue subiendo y a los trabajadores de la salud “no le dan más las manos” para seguir hisopando la temporada turística trascurre como si los contagios no fueran un problema. Multitudinarias fiestas playeras con Dj, eventos musicales en vivo y aglomeramiento en las playas o restaurantes no pueden dar otro resultado que más Covid-19 pero nadie dice nada y el show, parece, debe continuar.

Temporada turística despampanante

El gobernador Axel Kicillof aseguró que la temporada turística es “despampanante”. La Costa Atlántica desborda de turistas, los hoteles trabajan con ocupación plena y Pre Viaje mediante todo el sector turístico hace caja tras una pandemia que llevó a la actividad a la peor crisis de su historia.

Cuando esta temporada turística se vendió nadie pensaba que una tercera ola iba a llegar ¿o sí?. Entonces, los espacios comunes de los hoteles están habilitados, se perdió el respeto al barbijo, los micros y aviones viajan al 100% de su capacidad, no hay aforos para la gastronomía y la nocturnidad extendió su horario límite. Es un escenario pensado para poca contagiosidad pero no para estos niveles de positividad.

Positividad superior al 50%

Mar del Plata, Pinamar y Villa Gesell, por nombrar algunos de los centros turísticos, superan el 50% de positividad y, en algunos casos, llegan al 70%. Si tomamos la estadística más optimista la mitad de los que se testean son positivos de coronavirus. Las cifras marcan que el virus circula como nunca antes en nuestro territorio.

Fiestas electrónicas y grilla de recitales para todos y todas

Decenas de fiestas con DJ en las playas, jóvenes, música y baile es una propuesta tentadora para quienes buscan divertirse. Las bandas de rock y pop lanzaron grillas extensas para este regreso a los escenarios de verano.

En entendible la demanda del público que transitó largos periodos de abstinencia y comprensible que los músicos puedan desplegar su arte y (re) generar sus ingresos. El problema es que son actividades que por más pase sanitario y esquema completo que exijan van a generar más contagios de Covid-19.

Contagios récord y camas UTI debajo del 40%

Argentina superó los 100 mil contagios diarios y la Provincia rompe día tras día su récord. La campaña de vacunación permitió que esa masa de infectados no termine estallando el sistema de salud pero los trabajadores del sector están sobre exigidos y sufren las bajas propias por contactos estrechos o confirmados.

No se tensan las camas de terapia pero el personal de salud está al límite de su capacidad y, en algunos casos, debe soportar las quejas nerviosas de pacientes que no tienen paciencia.

Nadie puede garantizar que los contagiados esten haciendo aislamiento ni cumpliendo con las pautas de cuidado. Se desbordó la situación. La vacunación evita casos graves y muertes pero también multiplica la cantidad de asíntomáticos o cuadros leves que cursan la enfermedad pero continúan con su vida "normal".

Excursión al contagio

Todos muestran caras de preocupación por los números inéditos de contagios pero nadie quiere parar la pelota de esta temporada turística que no fue pensada para este contexto. ¿Se puede parar la pelota? ¿Cómo? ¿Los eventos masivos deben continuar? ¿Se pueden suspender? ¿Esta será la famosa inmunidad de rebaño?

No es necesario hacer futurología para concluir que este escenario es un generador de contagios. Si el único indicador que se va a tomar en cuenta para tomar determinaciones políticas va a ser el de las camas UTI iremos rumbo a una especie de contagios masivos sin control. Entonces, de ese virus que había que escapar hasta lavando los tomates, ahora, se nos ofrece como parte de la oferta turística: Un día de playa, una comida en el puerto, una fichitas al tragamonedas y un nuevo caso de coronavirus.