Bragado transita su peor momento epidemiológico y de las comunas el interior es de las más afectadas. A pesar de estar en fase 3 y con alarmas sanitarias un grupo numeroso de comerciantes le entregó un petitorio al intendente Vicente Gatica para atender público sin restricciones.

Como anticipamos en otra nota, la tensión entre económica y salud se transformó en un cuello de botella donde suenan las alarmas sanitarias y, a la vez, los problemas financieros se agravan. Dentro del grupo de comerciantes hay gastronómicos, peluqueros, textiles, vinotecas, librerías, entre otros.

“Le solicitamos que arbitre los medios necesarios para que el comercio local de nuestra ciudad abra sus puertas sin limitación alguna. Conocemos de manera detallada los protocolos de seguridad que deben cumplirse para la no propagación del COVID 19”, expresa el petitorio que publicado por bragadotv.com.ar

El municipio de 40 mil habitantes confirmó 47 pacientes de coronavirus en el último parte epidemiológico. Tiene 432 casos activos, 266 recuperados y 42 fallecidos. En solo 20 días se reportaron 37 decesos pero los autoridades destacan que evitaron el colapso sanitario.

Los "Comerciantes Unidos de Bragado" platearon que “esto no es un capricho, es una necesidad básica, necesitamos trabajar. Deberemos aprender a convivir con el virus porque de ninguna manera podemos estar sin actividad, confinados, hasta que esto pase”.

Por la situación sanitaria y la fase 3, los comercios no esenciales están obligados a vender por delivery o "take away". Desde el municipio los autorizaron a brindar atención desde la puerta los martes, jueves y sábados de 8.00 a 13.00 mientras que los gimnasio no pueden retornar hasta llegar a la quinta fase.