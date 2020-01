El intendente de Villa Gesell Gustavo Barrera se refirió al crimen de Fernando Báez Sosa, el joven de 18 años asesinado a golpes el pasado sábado 18 a la salida del boliche Le Brique, y aseguró que "los protocolos de prevención estaban, y fue un imprevisto que sucedió y no se pudo evitar" al tiempo que aclaró que "esto no quiere decir que se haya actuado de una forma irresponsable".

"En este caso había policías, pero no había indicios de que fueran a pelearse. Fernando estaba tomando un helado y lo agredieron sin mediar palabra", amplió el jefe comunal en una entrevista con Radio 10. "En ciertos medios de comunicación veo cierto ensañamiento contra el municipio. No salgo a hablar por respeto a la familia, y porque los estoy acompañado desde el sábado", aseguró.

Y reflexionó, acerca de la violencia en la calle y a la salida de boliches que tiene como protagonista a jóvenes: "Acá hay una cuestión que tiene que ver con la educación, con los valores. Como Intendente no puedo hacerme cargo de la educación de los chicos de todo el país que vienen acá".

"Los gesellinos están muy conmovidos, somos una ciudad turística que nos preparamos para brindar lo mejor posible y tener a disposición todo nuestros servicios al turismo. No vay vecino con el que me cruce que no esté muy afligido", graficó.

Respecto al decreto de prohibición de consumo y venta de alcohol en la vía pública, dijo qu el objetivo es "prevenir el ingreso de alcohol a ciertos sectores en la playa y vía pública" y que se trata de "una herramienta más que tiene la policía para actuar".