En las últimas horas, el municipio de José C. Paz cuyo intendente en uso de licencia es el histórico Mario Ishii, actualmente en la Legislatura, se vio convulsionado por el crimen de David Elías Ojeda Vázquez quien tenía 23 años y comercializaba productos por Internet. El joven que volvía del gimnasio fue abordado por dos delincuentes que le dispararon por la espalda para robarle la moto.

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En un comunicado, la comuna exigió al gobernador Axel Kicillof que refuerce la seguridad en el distrito y toda la provincia. Pablo Mansilla, director de seguridad de la comuna que hoy tiene a Lorena Espina en la jefatura comunal, ahondó luego del comunicado en la actual situación.

“Para nosotros fue terrible, trágico, porque de la forma que asesinaron a nuestro vecino, muy doloroso. Lo que pasa es que está muy mal la inseguridad en la provincia de Buenos Aires. No importa si es justicialista o de cuál partido acá, nosotros tenemos que trabajar para los vecinos de José C. Paz", señaló en declaraciones a La Red.

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Y agregó: “La realidad es que faltan cosas. Nosotros tenemos 250 efectivos de la Policía Urbana, 70 móviles nuestros, 200 cámaras, pero la provincia tiene que ayudar. Nosotros le pagamos el combustible a la Policía de la provincia. (Ellos) deben tener alrededor de 40 móviles, si es que tienen, para cubrir las cuadrículas. Pero lo más triste de esto, es que estamos muy faltos de efectivos y te voy a dar un dato: el Ministerio manda 150 hombres nuevos pero todos tienen carpeta médica”.

David Elías Ojeda Vázquez tenía 23 años

Y si bien, Mansilla se definió como peronista, no escatimó en críticas directas a Kicillof: “Nuestro gobernador Kicillof tendría que mirar un poquito más lo que es y dejar de pasear un poquito por las provincias y cuidar sus vecinos bonaerenses. Eso no quiere decir que nosotros dejemos de trabajar ni nada por el estilo, pero lo que pasó con este chico no puede pasar”.

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“Es verdad que inseguridad está mal. No hay que esconderla, hay que trabajar. Sé que muchos tienen miedo a hablar, nosotros no tenemos miedo a hablar porque tenemos que velar por 500.000 habitantes que tenemos en José C. Paz”, lamentó. “Kicillof nos abandonó en el municipio. Sí, por supuesto. La Policía Bonaerense de José C. Paz hace todo lo imposible con lo poco que tiene y con los pocos recursos que tiene. Yo lo puedo decir, yo no soy policía. Hay un abandono total, pero en toda la provincia”, lanzó.

Por último Mansilla también aclaró que tiene una relación de trabajo con Javier Alonso, ministro de Seguridad bonaerense, pero ni el ni el el viceministro Andrés Escudero, Subsecretario de Fiscalización y Control Policial del AMBA y Capital.