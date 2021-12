La vicepresidenta dijo que hoy "no se tortura con picana, sino con tinta en los diarios". Tras unos pedidos de ella, le contestó: "Tranquila Cristina, no vamos a anegociar nada que signifique poner el compromiso el crecimiento y desarrollo de la Argentina. Segundo: no tengas miedo, que si el Fondo me suelta la mano voy a estar agarrado de la mano de cada argentino". Las principales frases.