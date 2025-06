Por Federico de Marco

Este lunes, la Corte Suprema de Justicia ratificó el fallo condenatorio contra Cristina Fernández de Kirchner por la causa Vialidad, con una pena de 6 años de prisión, generando un sismo en el escenario político.

La ex Presidenta, que arremetió contra jueces, dirigentes y empresarios, pidió cumplir la condena en su departamento de San José 1111, en CABA, lugar que seguramente se convertirá en una especie de meca para los cristinistas.

Vale destacar que la ex mandataria había lanzado su candidatura a legisladora bonaerense, pero la decisión del máximo tribunal la inhabilita para ocupar cargos públicos. A su vez, deberá dejar la presidencia del Partido Justicialista.

En este marco, en La Cámpora y otras organizaciones ya están planeando las acciones a seguir, que comenzaron este mismo lunes acompañando a Cristina Fernández y atacando las instalaciones de TN y Canal 13. La idea es mantener el liderazgo de la ex Jefa de Estado, buscar ensanchar su imagen a modo de mártir de los “poderes concentrados” y obtener respaldo internacional.

En tanto, sectores del pan radicalismo, entre otros, celebraron con bombos y platillos la condena, pero desde el oficialismo se mostraron cautos ya que, entienden, el precedente en algún momento les puede jugar en contra, al mismo tiempo que el estallido del panorama político/social puede salpicarlos en un 2025 donde Javier Milei apuesta mucho.

Para Axel Kicillof el contexto no es menos complicado, ya que, dentro de la interna del disuelto Frente de Todos, ha perdido todo tipo de protagonismo ante la situación de la ex Vicepresidenta. Además, su puja partidaria no cayó en buen momento y en los últimos días fue totalmente ninguneado por los sectores más duros del kirchnerismo.

Mientras tanto, los mercados respondieron bien, según dicen los financistas, los gremios amenazan con medidas de fuerza y el tablero político/democrático pende de un hilo ante la imposibilidad de que se postule una de las figuras más relevantes de la dirigencia nacional de los últimos 20 años.

Este lunes, indefectiblemente, el año electoral cambió de manera irreversible.