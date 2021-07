La vicepresidenta Cristina Fernández arribó a Lomas de Zamora para la entrega de tablets junto al gobernador Axel Kicillof y el intendente Martín Insaurralde en el Parque Municipal.

"Yendo a Lomas junto a Kicillof para acompañar al intendente Insaurralde que hoy entrega, en el plan “Conectar Igualdad Lomas”, 10.000 tablets a niños y niñas de 6to grado. Hoy, hace exactamente 6 años, entregábamos la netbook 5 millones del Plan Conectar Igualdad. Orgullo", anunció.

"Conectar Igualdad Lomas” consiste en la entrega de 10.000 tablets a alumnos y alumnas de 6 año de primaria de escuelas de gestión pública y privada del distrito. Además, comprende de la implementación del programa TED (transformacion educativa digital) y la provisión de conexión wifi en todos los establecimientos educativos.

Frases destacadas de Kicillof:

"Las deudas y derechos no cumplidos siguen teniendo efecto"

"Hay 3.100 escuelas que ya están arregladas, con Escuelas a la obra. Había problemas de todo tipo"

"Ese mantra de 'me importa la educación' pero cuadno gobierno la desfinancio, me peleo todos los días con los maestros, eso tiene patas cortas"

"Leía la tapa de un diario porteño donde decía que ahora aparece que el problema no se distribuyen las vacunas, entonces, que estamos frenando las vacunas"

"Es un esfuerzo logístico enorme"

"Necesitamos un poco calma en medio de una tragedida y de tanta incertidumbre, la dirigencia política a la altura. Invito a nuestra oposición de generar operaciones, que ayude a conseguir vacunas"

"Los que no tienen responsabilidades de gobierno que ayuden o la corten"

Frases destacadas de CFK:

"Hace 6 años entregamos la computadorra 5.000.000 antes de terminar el gobierno"

"Fue una verdadera revolución, era el primer instrumento tecnológico que llegaba a la familia"

"Si todos los pibes tienen computadorea, es posible que haya qmuchos que formen empresas que tengan que ver con nuevas tecnologías e incluso a sus virtudes artísticas"

"Si hubiéramos continuado con el Conectar Igualdad, hubiera sido muy distinto todo este tema"

"El problema no son las clases presenciales, todos queremos que vayan los chicos, por convicción o comodidad. Muchas veces porque los padres no saben qué hacer con los chicos"

"Esta pandemia puso al mundo patas para arriba, en nuestro país tenemos un problema doble, ya estaba patas para arriba, estamos endeudados como nunca"

"Cuando pase esta pandemia, vamos a vacunar a los argentinos, pese a todo ese bombardeo mediático para que no se cuidaran, esa cosa que no logro entender qué es lo que persigue, en el fondo no quieren a la Argentina, vamos a tener que hablar en serio, no sarasear, difamar o mentir"

"Se arman denuncias y yo creo que esto tiene que terminar, no podemos seguir abordando una Argentina, donde a una ciudadana se le torna insoportable mirar el televisor".

"Se frustró un plan (Qunita) que en los primeros países del mundo ha evitado la mortalidad de los bebés, en lo que se denomina colecho"

"En el 2015 éramos más felices, teníamos más expectativa, estábamos desendeudados, Nunca tuvimos este nivel, tampoco nunca tuvimos una pandemia"

"Debemos hacer un gran esfuerzo para abordar nuestros porblemas a partir de cosas reales y concretas, y cómo vamos a afrontar este endeudamiento pese a que no lo contrajimos"

"Tenemos que discutir cómo vamos a pagar sin someter al hambre a los argentinos"

"Después de esta pandemia, los débiles vamos a ser débiles. Tenemos que abordar este debate con todos los argentinos"