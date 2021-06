Frases destacadas de Cristina Kirchner

Habíamos casi terminado cinco hospitales en el conurbano y, sin embargo, no los continuaron. Vinimos y los hemos terminado

Se dice en el mundo de la antipolitica, son todos iguales: No somos todos iguales.

Se ha instalado que algunas cosas son porque hay una grieta, los antiperonistas y los antiperonistas, y lo que pasa con la campaña antivacunas.

Nunca se nos ocurrió decir que no nos vamos a vacunar. Eso escapa a la grieta

Entre todos, los que hacen política y no la hacen, si podemos llegar a un acuerdo básico sobre lo que no puede ser objeto de discusión.

Pido en nombre de tanta gente que no se vacunó por miedo y ya no está, que dejemos la vacuna y la pandemia afuera de la disputa política y contribuyamos a que no haya tantos contagios.

Hoy llegamos a los 20 millones de vacunas, que llegaron con todas las dificultades que tenemos

La campaña de vacunación de la provincia de Buenos Aires es modelo, hay 21 mil personas, de los cuales 16 mil son jóvenes, muchísimos ad honorem

Son jóvenes no por la libertad propia, libertad para mi y que se jodan los demás, eso no es libertad.

Ayudemos a la verdadera libertad de la sociedad para cuando estemos todos vacunados, hacer lo que queremos

Hago un llamado para los medios: con todas las malas informaciones, hay gente que en la PBA no se inscribió porque pensó porque la vacuna era una cosa mala.

Debería haber un acuerdo tácito, de hacerle caso a los médicos. No pongamos en duda la palabra de los médicos, las vacunas y la ciencia.

Dije que había que repensar el sistema de salud, y se armó un revuelo. ¿Acaso el sistema público y privado no está integrado a las patadas? Debemos discutir buscando soluciones y no divisiones.

Frases destacadas de Axel Kicillof

Es un hospital (de niños Sor Ludovica) que queda a disposición de todos

La obra se había planificado allá por 2010, con tres pisos nuevos. En agosto de 2019 se neutralizó la obra, se usa esa palabra cuando hay mucho marketing y ocultamiento en nuestro país

Son obras que se dejaron en el olvido, que se empezaron y no terminaron

Los hospitales que no se quisieron inaugurar, era para no reconocer el trabajo que se había hecho en el gobierno de Cristina

Terminamos las obras que no se terminaron en el gobierno de Vidal y de Macri

Esta es una de las 125 obras que se reiniciaron y renegociaron

Llama la atención que los que cerraron escuelas, nos digan los que tenemos que hacer con la educación. En pandemia no cerramos ninguna escuela, decir eso es una falta de respeto a los trabajadores de la educación

Ponen más angustia, o inculcan odio en medio de una pandemia, cuando lo único que pedimos es que si quieren ser oposición responsable, que consigan vacunas