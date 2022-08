Cristina Kirchner se defendió sobre las acusaciones de obra pública y mostró los chats que apuntan a una “relación de amistas y cotidianeidad” entre José López (el de los bolsos del convento) y Nicolás Caputo, empresario cercano a Mauricio Macri.

La vicepresidenta dedicó gran parte de su discurso a intentar demostrar “discrecionalidad” del fiscal Luciani en la investigación sobre corrupción en la obra pública. En ese sentido, mostró una gran cantidad de mensajes entre los celulares de López y Caputo, que según CFK, indicaban una sospecha sobre la obra del Soterramiento del Sarmiento que los fiscales no tomaron en cuenta.

“Se juntaron a comer, pero la jefa de la asociación ilícita soy yo”, dijo la vicepresidenta y agregó: “La que se siente una boluda soy yo”

Además, afirmó que no se investigó el origen de los 9 millones de dólares termosellados que lanzó López sobre el convento porque involucraba, según aseguró la vicepresidenta, a personas vinculadas con Macri.

“Comodoro Pro no lo investigo. No lo hicieron porque no les convenía: ¡Los 9 millones de dólares que le pagaron al Secretario de Obra Pública era de ellos, los macristas! No tengo dudas. ¿Ahí no hubo asociación ilícita?”, disparó.

“No estoy horrorizada, sólo estoy marcando cuáles son los criterios de Luciani y Mola“, resaltó.