El Gobierno bonaerense confirmó que el Municipio de Mar del Plata no asistió al encuentro convocado en La Plata para avanzar en el inicio del proceso de traspaso del complejo Punta Mogotes a la órbita municipal. Desde la Provincia cuestionaron la ausencia y advirtieron que podría demorar el avance del acuerdo, mientras que desde el Ejecutivo local justificaron la decisión por desacuerdos con los términos de la propuesta.

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La reunión había sido convocada por el Ministerio de Producción bonaerense en el marco del esquema impulsado por el gobernador Axel Kicillof, que contempla una transición ordenada del complejo turístico, con participación municipal y una etapa previa de obras de modernización antes de la transferencia definitiva.

Según informaron desde la Provincia, la convocatoria fue formal y tenía como objetivo iniciar la coordinación operativa, administrativa e institucional del traspaso. Sin embargo, remarcaron que ni el intendente en uso de licencia Guillermo Montenegro ni el jefe comunal interino Agustín Neme participaron del encuentro.

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Desde el Ejecutivo bonaerense, el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, cuestionó la decisión y sostuvo que la ausencia “implica una postergación innecesaria del proceso” y que recurrir a la vía judicial “no hace más que obstaculizar soluciones concretas”.

En paralelo, desde el Municipio de General Pueyrredón señalaron que la ausencia se debió a la disconformidad con los términos del esquema planteado por la Provincia, que establece que la transferencia se concrete una vez finalizadas las obras previstas en el predio. En ese sentido, Montenegro planteó críticas a la iniciativa al afirmar que existe una “contradicción evidente” en el proceso y que no se puede condicionar el futuro del complejo desde La Plata.

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El Gobierno bonaerense, por su parte, sostiene que el objetivo es que el municipio reciba Punta Mogotes en mejores condiciones, con inversiones ya ejecutadas y un plan de desarrollo turístico definido, además de garantizar la continuidad laboral y de servicios en el complejo de cara a la próxima temporada.

Mientras tanto, el conflicto suma un nuevo capítulo político en la Legislatura bonaerense. Desde el bloque del PRO en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires se presentó un proyecto para que la administración del complejo sea transferida de manera inmediata al municipio, sin esperar la ejecución de las obras previstas por la Provincia.

En medio de las tensiones, ambas partes reiteraron sus posiciones: la Provincia insistió en la necesidad de un trabajo conjunto para avanzar con la transición, mientras que el Municipio reclamó mayor autonomía en la definición del futuro de uno de los puntos turísticos más importantes de la costa marplatense.