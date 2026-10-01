Este jueves, la ciudad de Chivilcoy fue sede de un encuentro político que reunió a referentes vecinalistas e independientes de distintos distritos de la provincia de Buenos Aires.

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La jornada fue encabezada por el intendente local, Guillermo Britos, quien recibió al intendente de Villarino, Carlos Bevilacqua; al exintendente de San Miguel y exministro de Gobierno, Joaquín de la Torre; al exjefe comunal de Bragado, Vicente Gatica, y al diputado provincial Juan Esper.

Durante la reunión, los dirigentes abordaron una agenda centrada en la autonomía municipal, la seguridad, la descentralización y el proyecto de federalización del conurbano.

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Britos destacó la importancia de intercambiar experiencias para modificar el funcionamiento provincial y remarcó que, junto a Bevilacqua y Gatica, vienen planteando desde hace tiempo la necesidad de fortalecer la gestión local. El chivilcoyano destacó que desde 2015 comparte con otros intendentes vecinalistas una agenda vinculada con la gestión local y la cercanía con los vecinos.

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La propuesta de federalización

Uno de los ejes centrales fue la iniciativa de Joaquín de la Torre, quien propone separar al conurbano de la provincia de Buenos Aires para que pase a depender directamente de la Nación.

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Según el exministro, esta medida permitiría poner en valor al interior bonaerense y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. El dirigente señaló que el proyecto busca una transformación estructural y que actualmente se trabaja con consultoras especializadas para definir los aspectos fiscales de la propuesta.

Por su parte, Carlos Bevilacqua enfatizó la urgencia de avanzar hacia una mayor autonomía municipal. El intendente de Villarino sostuvo que los municipios han incorporado responsabilidades y servicios sin recibir una transferencia equivalente de recursos. “Estamos convencidos del tema de la autonomía porque tiene que ver con el poder de decisión de los intendentes para poder resolver las cuestiones de todos los días”, afirmó.

En este sentido, propuso revisar la Ley Orgánica de las Municipalidades para permitir que cada comunidad dicte su propia carta orgánica. Según el jefe comunal, esto facilitaría que cada distrito defina su estructura institucional, incluyendo la cantidad de concejales y sus propias normas de organización, evitando así las dificultades administrativas que enfrentan los municipios alejados de los centros de control provincial.

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Seguridad y gestión local

El diputado Esper aportó la visión legislativa al encuentro, al referirse a su trabajo en la Comisión de Seguridad. El legislador impulsa una ley de policías municipales que otorgaría a los intendentes mayores facultades para organizar el patrullaje y las tareas de prevención. “Tenemos una ley de policías municipales que se ensambla perfectamente con el proyecto de federalización del conurbano”, aseguró.

El encuentro concluyó con un compromiso de continuar analizando alternativas para fortalecer las capacidades de gestión. Los dirigentes coincidieron en que el vecinalismo ofrece una mirada centrada en las problemáticas concretas de cada comunidad, buscando siempre la cercanía con los vecinos y la eficiencia en la administración de los recursos públicos en cada uno de los distritos bonaerenses representados.