El archivo digital volvió a jugarle una mala pasada al presidente Javier Milei, conocido por su uso intensivo de las redes sociales. Este fin de semana, mientras se confirmaba que Diego Santilli podría asumir la cabeza de lista de LLA en la provincia de Buenos Aires, reaparecieron viejos mensajes del libertario en los que lo había tratado de “boludo”, “engendro” y “corrupto”.

Ads

En un tuit del 5 de julio de 2023, Milei lo definía como “el candidato de los TikTok y el boludeo en una provincia gobernada por la inseguridad y los narcos”. Agregaba que “el tipo dice abiertamente que vive de sus negocios y recibe sonrisas, no preguntas. No hay nadie que no diga que es un corrupto”.

“El que se pagaban la fiesta de cumpleaños con la tuya”, continuaba Milei en aquel hilo, que cerraba acusando a los medios de “venderlo como la alternativa para la provincia de Buenos Aires”.

Ads

Cristian Coehlo, un tipo poco conocido para la gente y bien conocido para el periodismo. Operador de prensa del Siniestro. Repartidor de sobres y comprador de opiniones. Nadie escribe sobre él, pero él escribe sobre todos nosotros.



Diego Santilli, el candidato de los Tik Tok y… — Javier Milei (@JMilei) July 5, 2023

Ataques y contradicciones

Durante esa misma etapa de campaña, Milei también había dicho en una entrevista en LN+ que Santilli era “un pésimo candidato, horrible, un engendro”, y que “se mueve por los negocios”. Incluso lo acusó de ser parte de la “política que se pasa de Capital a Provincia para hacer caja”.

Las declaraciones formaban parte de su estrategia contra “la casta”, mientras Santilli competía en la interna del PRO como candidato de Horacio Rodríguez Larreta, enfrentando a Néstor Grindetti, y José Luis Espert integraba la lista larretista como candidato a senador por Buenos Aires.

Ads

El giro: de enemigo a aliado

Dos años después, el discurso cambió drásticamente. Este domingo, durante una entrevista con Luis Majul en LN+, el presidente aseguró:

“Tengo la mejor de las opiniones de Diego Santilli.”

El comentario generó sorpresa en la dirigencia bonaerense, dado que Santilli hoy impulsa, junto a Cristian Ritondo (San Isidro) y Guillermo Montenegro (General Pueyrredón), el armado electoral conjunto entre el PRO y La Libertad Avanza en territorio bonaerense.

Con la renuncia de Espert, Santilli quedaría al frente de la boleta según la normativa vigente, aunque la decisión final quedará en manos de la Justicia Federal con competencia electoral.

Ads

MILEI SOBRE SU NUEVO CANDIDATO: “SANTILLI ES UN CANDIDATO HORRIBLE, UN ENGENDRO”🚨🚨 👨🏻‍🦰👨🏻‍🦰👨🏻‍🦰



¿QUÉ PENSARÁ EL MERCADO DE QUE EL OFICIALISMO BAJO UN CANDIDATO POR NARCO Y AHORA TENGAN UN “ENGENDRO” EN LA LISTA? pic.twitter.com/PvBokMbnJI — Juan Enrique (@juanenriqueUBA) October 5, 2025

De las críticas al armado

En aquel 2023, Milei también apuntó contra los periodistas y los medios que apoyaban a los candidatos del PRO. “El sindicato de periodistas ensobrados por Larreta y Massa no se salva casi ninguno”, escribió. “Todos cobran pauta o sobres. Saben que si soy gobierno, se les acaba el curro”, agregó.

Por entonces, Milei decía que la política era “un pantano de corrupción y vínculos con el crimen organizado”, y prometía “cambiar de cuajo esa situación”.

Paradójicamente, dos años después, Bullrich y Santilli —a quienes llamaba “montonera asesina” y “engendro”— encabezan las listas de La Libertad Avanza en Ciudad y Provincia de Buenos Aires, respectivamente.