De "boludo", "corrupto" y "engendro" a "tengo la mejor opinión": el archivo de Milei con Santilli antes de sumarlo a LLA
En 2023 lo trató de “corrupto” y “horrible”. Dijo que “se mueve por los negocios” y que “nadie lo defiende”. Ahora, el presidente Javier Milei asegura tener “la mejor de las opiniones” sobre Diego Santilli, que encabezará la lista bonaerense de La Libertad Avanza tras la renuncia de José Luis Espert.
El archivo digital volvió a jugarle una mala pasada al presidente Javier Milei, conocido por su uso intensivo de las redes sociales. Este fin de semana, mientras se confirmaba que Diego Santilli podría asumir la cabeza de lista de LLA en la provincia de Buenos Aires, reaparecieron viejos mensajes del libertario en los que lo había tratado de “boludo”, “engendro” y “corrupto”.
En un tuit del 5 de julio de 2023, Milei lo definía como “el candidato de los TikTok y el boludeo en una provincia gobernada por la inseguridad y los narcos”. Agregaba que “el tipo dice abiertamente que vive de sus negocios y recibe sonrisas, no preguntas. No hay nadie que no diga que es un corrupto”.
“El que se pagaban la fiesta de cumpleaños con la tuya”, continuaba Milei en aquel hilo, que cerraba acusando a los medios de “venderlo como la alternativa para la provincia de Buenos Aires”.
Ataques y contradicciones
Durante esa misma etapa de campaña, Milei también había dicho en una entrevista en LN+ que Santilli era “un pésimo candidato, horrible, un engendro”, y que “se mueve por los negocios”. Incluso lo acusó de ser parte de la “política que se pasa de Capital a Provincia para hacer caja”.
Las declaraciones formaban parte de su estrategia contra “la casta”, mientras Santilli competía en la interna del PRO como candidato de Horacio Rodríguez Larreta, enfrentando a Néstor Grindetti, y José Luis Espert integraba la lista larretista como candidato a senador por Buenos Aires.
El giro: de enemigo a aliado
Dos años después, el discurso cambió drásticamente. Este domingo, durante una entrevista con Luis Majul en LN+, el presidente aseguró:
“Tengo la mejor de las opiniones de Diego Santilli.”
El comentario generó sorpresa en la dirigencia bonaerense, dado que Santilli hoy impulsa, junto a Cristian Ritondo (San Isidro) y Guillermo Montenegro (General Pueyrredón), el armado electoral conjunto entre el PRO y La Libertad Avanza en territorio bonaerense.
Con la renuncia de Espert, Santilli quedaría al frente de la boleta según la normativa vigente, aunque la decisión final quedará en manos de la Justicia Federal con competencia electoral.
De las críticas al armado
En aquel 2023, Milei también apuntó contra los periodistas y los medios que apoyaban a los candidatos del PRO. “El sindicato de periodistas ensobrados por Larreta y Massa no se salva casi ninguno”, escribió. “Todos cobran pauta o sobres. Saben que si soy gobierno, se les acaba el curro”, agregó.
Por entonces, Milei decía que la política era “un pantano de corrupción y vínculos con el crimen organizado”, y prometía “cambiar de cuajo esa situación”.
Paradójicamente, dos años después, Bullrich y Santilli —a quienes llamaba “montonera asesina” y “engendro”— encabezan las listas de La Libertad Avanza en Ciudad y Provincia de Buenos Aires, respectivamente.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión