El Senado bonaerense avanzó con una serie de proyectos para reconocer fiestas, celebraciones y tradiciones de distintos municipios de la Provincia. Entre las iniciativas aparecen eventos tan diversos como la Fiesta de la Carneada, la Füllsen Fest, la Fiesta del Cantor Orillero, la Fiesta de la Tradición y el Asado y la Fiesta del Ferroviario.

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Los proyectos fueron analizados por la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Técnica de la Cámara alta provincial, que se reunió bajo la presidencia de la senadora Laura Clark (Fuerza Patria).

Entre las celebraciones contempladas aparecen la Fiesta de la Carneada y la Füllsen Fest, de Coronel Suárez; la Fiesta del Cantor Orillero, de Huanguelén; la Fiesta de la Tradición y el Asado, de Lobos; la Fiesta del Pollo, de Coronel Mom; y la Fiesta del Ferroviario, de Mechita.

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La comisión también avanzó con iniciativas relacionadas con acontecimientos y espacios de valor histórico y cultural. Entre ellas, la declaración como Monumento Histórico Provincial de la Capilla del Sagrado Corazón del Colegio del Niño Jesús y la Gruta de Lourdes de Francia, ubicadas en Pigüé.

Asimismo, se propuso incorporar al calendario escolar el Día de la Visita y Discurso Público del General José de San Martín a la localidad de San Fernando.

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Proyectos para las escuelas

Más allá de las celebraciones populares, la comisión analizó distintas propuestas vinculadas al sistema educativo bonaerense.

Entre ellas se encuentran un proyecto de María Rosa Martínez para promover un abordaje integral del bienestar socioemocional y afectivo en las instituciones educativas; una iniciativa de Emmanuel González Santalla para establecer la Educación Digital Integral; y una propuesta de Alex Campbell para crear la distinción “Escuela Promotora de la Convivencia Social”, destinada a reconocer a establecimientos que desarrollen buenas prácticas de convivencia y prevención de la violencia escolar.

También fueron tratados proyectos para crear un Sistema Integral de Mediación Escolar, establecer un Sistema Educativo Dual para la Inclusión Laboral y Productiva e incorporar contenidos de Educación Financiera a la Ley Provincial de Educación.

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Reconocimientos culturales

En materia cultural, se analizaron iniciativas para distinguir a distintas personalidades y referentes de la Provincia.

Entre los proyectos se encuentran los que proponen declarar Personalidad Destacada de la Provincia a María Castillo de Lima, Mónica Cristina González y Jorge Vázquez, además de reconocer como Ciudadana Ilustre a la fotógrafa Sara Facio.

También fueron incluidos proyectos vinculados con la obra de Florencio Molina Campos, Dolores “Lolita” Campos y la creación del Día Provincial del Dibujante y Pintor Costumbrista, establecido para el 21 de agosto.

Por último, la comisión trató distintos proyectos de declaración de interés legislativo relacionados con libros, películas, documentales, encuentros culturales y educativos, actividades universitarias y jornadas desarrolladas en diferentes municipios bonaerenses.