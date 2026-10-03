La 52° Peregrinación Juvenil a Luján se encuentra en pleno desarrollo. Mientras miles de fieles avanzan hacia la Basílica en una jornada marcada por la fe, el recorrido también se convirtió en un escenario de visibilidad para diversos dirigentes políticos, quienes utilizaron sus redes sociales para compartir imágenes y mensajes sobre su participación en la caminata.

Ads

Una de las figuras que inició la jornada fue la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza. Antes de emprender el trayecto, la dirigente compartió una fotografía de un altar dedicado a la Virgen, donde se observa una imagen junto a Cristina Fernández de Kirchner y la bandera de las Islas Malvinas. Posteriormente, publicó videos caminando hacia el destino con una remera que llevaba la leyenda: “El milagro que estuvo de tu lado”.

Por su parte, el dirigente Guillermo Moreno hizo lo propio al difundir una imagen personal con la referencia: “Guillermo Moreno hacia Luján”. Además, la concejal de La Matanza Leila Gianni, quien recientemente se desvinculó de La Libertad Avanza, también documentó su paso por la peregrinación a través de la red social X, donde publicó una fotografía acompañada por el breve mensaje: “Camino a Luján”.

Ads

Puede interesarte

El operativo de asistencia provincial

Más allá de las participaciones individuales, el Gobierno bonaerense centró su comunicación en el despliegue logístico destinado a los caminantes. El ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, destacó la labor de los equipos de su cartera y de voluntarios de organizaciones comunitarias. “En el marco del operativo desplegado por la provincia, nuestros equipos y voluntarios asisten a los fieles que peregrinan a la Basílica de Luján”, señaló el funcionario.

Guillermo Moreno hacia Luján pic.twitter.com/EASV3amQX1 — Pampa (@elpamperop) October 3, 2026

En sintonía, la ministra de Gobierno, Cristina Álvarez Rodríguez, resaltó la importancia del dispositivo estatal. “El operativo de la provincia en la 52° Peregrinación Juvenil a Luján ya está en marcha. Como todos los años, la provincia te acompaña y te cuida en el camino”, afirmó. Desde el ámbito municipal, el intendente de Ensenada, Mario Secco, informó que su distrito dispuso micros y combis para el traslado, además de instalar puestos de salud y asistencia en diversos puntos del trayecto.

Ads

Finalmente, las redes sociales también reflejaron el impacto económico de la jornada para los caminantes. La periodista Belén Robledo difundió un relevamiento de precios en el recorrido, donde se registraron valores como 5.000 pesos por un choripán, 2.000 pesos por agua de dos litros y hasta 2.000 pesos por el uso de baños. La peregrinación continuará durante toda la noche y se espera que los fieles arriben a la Basílica durante la mañana del domingo.