La aprobación de una ordenanza para regular el sistema de estacionamiento medido en Quilmes desató un fuerte conflicto político y social que enfrenta al dirigente social Juan Grabois con el espacio político que responde a la intendenta con licencia Mayra Mendoza. El debate, que se dio este lunes en el Concejo Deliberante y culminó con la sanción de la norma, expuso una interna dentro del peronismo local y derivó en graves incidentes en el centro del distrito.

Ads

Puede interesarte

La iniciativa aprobada contempla un reordenamiento integral del tránsito urbano, que incluye la implementación del estacionamiento medido en el casco céntrico, un sistema de fotomultas en arterias estratégicas y la construcción de una balanza para camiones que se dirigen al Puerto Dock Sud de Avellaneda, muchos de los cuales circulan con sobrecarga y provocan un deterioro en calles y avenidas.

Desde el municipio de Quilmes, actualmente conducido por Eva Mieri tras la licencia de Mendoza para asumir su banca como diputada provincial, defendieron la ordenanza y aclararon que el eje del proyecto es un llamado a licitación pública para ordenar la actividad. “La ordenanza contempla la contratación de manera formal de aquellos que cumplían informalmente dicha tarea, asegurándoles aportes jubilatorios, obra social y otros derechos laborales”, señalaron fuentes oficiales.

Ads

Puede interesarte

El Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), organización fundada por Grabois, desde 2021 tenía un rol central en el control del estacionamiento informal en la ciudad. Desde el Ejecutivo local sostienen que ese sector presionó para modificar el pliego y lograr una adjudicación directa del servicio en beneficio del MTE, sin pasar por una licitación pública. “Eso no va a pasar. Llamamos a una licitación abierta y cualquiera puede presentarse”, afirmaron desde el municipio.

Nicolás Caropresi, referente de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), cuestionó la ordenanza y sostuvo que “no se trata de una regulación de la actividad, sino de un curro que deja sin trabajo a los cuidacoches”. Desde ese sector advierten que las condiciones del pliego sólo podrían ser cumplidas por grandes empresas del rubro, lo que excluiría a las cooperativas.

Ads

Pese a la polémica, el proyecto fue aprobado por una amplia mayoría obteniendo 14 votos del bloque peronista y el acompañamiento del PRO, la UCR y hasta un concejal libertario. El respaldo de comerciantes, pymes, gastronómicos y vecinos fue clave para avanzar con la iniciativa, que ahora habilita un llamado a licitación pública y abierta.

Durante la tarde del lunes, grupos vinculados al MTE protagonizaron violentos incidentes, con piedrazos, incendios de contenedores y destrozos de cajeros automáticos y paradas de colectivos inteligentes, además de una toma parcial del edificio municipal. La Policía Bonaerense intervino con balas de goma, gases lacrimógenos y golpes para dispersar la protesta.

El saldo oficial de los enfrentamientos incluyó la detención de una manifestante de 28 años, identificada como Amanda Capece, cinco policías heridos y una vecina lesionada.

Ads