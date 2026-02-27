Un grupo de vecinos y trabajadores de la provincia de Buenos Aires podrá disfrutar de un fin de semana largo en el mes de marzo tras el descanso extendido de Carnaval y a la espera del de Semana Santa.

En este caso, los alcanzados por las tres jornadas no laborables tendrán la oportunidad de hacer una mini escapada o solamente descansar en su localidad, debido a que contarán con un receso adicional que permite aprovechar las últimas temperaturas cálidas.

El lunes 2, el viernes 20, el lunes 23 y el lunes 30 será feriado en todas estas localidades:

BOLIVAR - BOLÍVAR - 2 DE MARZO ANIVERSARIO FUNDACIONAL

RAFAEL OBLIGADO - ROJAS - 20 DE MARZO - ANIVERSARIO FUNDACIONAL

SAN GERMÁN - PUÁN - 23 DE MARZO - ANIVERSARIO FUNDACIONAL

GUAMINÍ CIUDAD - GUAMINÍ - 30 DE MARZO - ANIVERSARIO FUNDACIONAL

Por el aniversario fundacional de estas localidades habrá cese de tareas para el sector público y serán feriados optativos para la industria, el comercio y restantes actividades que reciban el permiso de sus empleadores.