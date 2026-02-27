Declaran feriados en marzo y habrá fin de semana largo en Provincia: a quiénes beneficia
A la espera de otro finde extra largo de Semana Santa, habrá nuevos asuetos. Sólo algunos vecinos bonaerenses podrán disfrutarlo.
Un grupo de vecinos y trabajadores de la provincia de Buenos Aires podrá disfrutar de un fin de semana largo en el mes de marzo tras el descanso extendido de Carnaval y a la espera del de Semana Santa.
En este caso, los alcanzados por las tres jornadas no laborables tendrán la oportunidad de hacer una mini escapada o solamente descansar en su localidad, debido a que contarán con un receso adicional que permite aprovechar las últimas temperaturas cálidas.
El lunes 2, el viernes 20, el lunes 23 y el lunes 30 será feriado en todas estas localidades:
BOLIVAR - BOLÍVAR - 2 DE MARZO ANIVERSARIO FUNDACIONAL
RAFAEL OBLIGADO - ROJAS - 20 DE MARZO - ANIVERSARIO FUNDACIONAL
SAN GERMÁN - PUÁN - 23 DE MARZO - ANIVERSARIO FUNDACIONAL
GUAMINÍ CIUDAD - GUAMINÍ - 30 DE MARZO - ANIVERSARIO FUNDACIONAL
Por el aniversario fundacional de estas localidades habrá cese de tareas para el sector público y serán feriados optativos para la industria, el comercio y restantes actividades que reciban el permiso de sus empleadores.
