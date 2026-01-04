Los senadores bonaerenses del PRO se pronunciaron tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela y afirmaron que el hecho marca un punto de inflexión que abre “una oportunidad histórica” para iniciar un proceso de reconstrucción democrática e institucional en ese país.

Ads

La postura fue expresada a través de un comunicado difundido este domingo por la noche, en el que el bloque remarcó una definición política central: “La democracia y los derechos humanos no admiten dobles estándares”, en una clara diferenciación con otros sectores del arco político argentino.

“Desde el Bloque de Senadores del PRO de la Provincia de Buenos Aires hemos sostenido una posición firme frente a las violaciones del régimen venezolano”, señalaron los legisladores, al reafirmar que su mirada sobre la crisis del país caribeño fue coherente a lo largo del tiempo.

Ads

El bloque está encabezado por Pablo Petrecca, senador del PRO por Junín, junto a Juan Manuel Rico Zini (Vicente López), Guillermo Montenegro (General Pueyrredón), Alex Campbell (San Isidro) y Jorge Schiavone (Bahía Blanca), quienes replicaron el comunicado en sus redes sociales.

Puede interesarte

En el texto, los senadores sostuvieron que la captura de Maduro puede marcar el inicio de una nueva etapa para Venezuela. “Hoy se abre una oportunidad histórica para que Venezuela inicie un camino de reconstrucción democrática e institucional”, afirmaron, y remarcaron la necesidad de avanzar hacia un sistema basado en el Estado de Derecho, el respeto a la voluntad popular y las libertades fundamentales.

Ads

Puede interesarte

Desde el bloque opositor también recordaron que la crisis venezolana no fue solo política o institucional, sino también humanitaria, con millones de personas afectadas por la persecución, la censura, el empobrecimiento y el exilio forzado.

En ese marco, el senador bonaerense Juan Manuel Rico Zini, representante de Vicente López, volvió a plantear la necesidad de una “transición pacífica” que permita dejar atrás el autoritarismo y reconstruir las instituciones democráticas.

El comunicado cerró con una consigna que sintetiza la posición del espacio frente a la política internacional: “Defender la libertad no tiene fronteras”, una definición que, según remarcaron, debe guiar tanto la política exterior argentina como el posicionamiento de los dirigentes frente a regímenes autoritarios en América Latina.

Ads

El pronunciamiento del PRO bonaerense se suma a otras reacciones registradas en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires, donde la situación en Venezuela volvió a generar debate sobre el rol de los bloques políticos frente a las violaciones a los derechos humanos en la región.