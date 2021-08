El exatleta Germán Lauro manifestó su apoyo a la lista de "Juntos" en General Villegas, acompañado del diputado radical Valentín Miranda, al mantener un encuentro en el comité de la UCR con precandidatos y dirigentes locales.

Claudia Esain, primera candidata a concejal de la lista de unidad de Juntos en Villegas, les dio la bienvenida y agradeció la visita, tras lo cual hicieron una recorrida para que Germán pudiera conversar con algunos atletas locales.

El destacado deportista olímpico, dio el salto a la política y es desde este año dirigente del radicalismo de Trenque Lauquen, de donde es oriundo.

“He tenido varias oportunidades de estar en Villegas por lo deportivo y es bueno poder empezar a hablar de deporte a futuro. Con Valentín venimos trabajando para cambiar la realidad de la provincia, somos la más grande, la más poblada y la más rica y a veces, en deporte quedamos un poco relegados”, dijo, y afirmó que “es hora de empezar a trabajar en deporte hacia el futuro, porque es una herramienta de cambio social.”

Sobre la necesidad de involucrarse, Germán opinó que “es fácil criticar desde afuera, pero si se quiere generar un cambio hay que hacerlo desde adentro. Por eso hay que involucrarse, yo lo hice en mi deporte. Estoy dentro de la Confederación Argentina y vicepresidente de la Federación Bonaerense de Atletismo y me involucré porque uno puede hacer críticas desde afuera y no entender la realidad".

"Primero la viví como atleta - continuó - y ahora lo hago como dirigente y cambia totalmente la perspectiva, choca con muchas realidades que sin muy difíciles. La sociedad argentina está pasando por uno de sus peores momentos y es tiempo de involucrarse".

Sobre los juegos olímpicos, que acaban de finalizar, el ex atleta, quien no piensa en regresar a competir, manifestó que “primero me trajo nostalgia, es el primero de veo desde afuera, después de participar en los últimos tres, pero también me permite tener una mirada un poco más crítica".

"La delegación hizo su máximo esfuerzo, pero es momento de empezar a tener una visión más crítica de la gestión. Argentina es un país que invierte mucho en deporte, pero es momento de evaluar si se está invirtiendo bien, si no hay que generar políticas de crecimiento deportivo. Nuestro país no tiene un norte fijado hacia dónde crecer deportivamente y es hora de sentarnos y empezar a discutirlo. Estas Olimpiadas pueden llegar a servir como un punto de inflexión para decidir hacia dónde queremos ir y qué queremos hacer en materia deportiva. Es momento de dar el paso hacia el futuro", comentó.