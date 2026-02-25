En la antesala del debate que el oficialismo impulsará este viernes en el Senado, el defensor del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de La Plata, Ricardo Berenguer, rechazó el proyecto para modificar el Régimen Penal Juvenil y bajar la edad de punibilidad de 16 a 14 años.

“El objetivo inicial y final del proyecto es bajar la edad de reproche para los pibes”, sostuvo en declaraciones a Napalm, por Radio Provincia AM1270. Si bien la iniciativa fija un máximo de pena de 15 años, consideró que ese tope “no deja de ser excesivo” y advirtió que la propuesta “achata las penas”, ya que equipara delitos con distinta gravedad. Como ejemplo, señaló que podrían quedar al mismo nivel una tentativa de homicidio y un homicidio calificado.

También cuestionó el eslogan oficial “delito de adulto, pena de adulto”. “Es un lindo slogan para TikTok, no para una discusión profunda”, afirmó, y explicó que las neurociencias indican que la maduración del cerebro continúa más allá de los 22 o 25 años, por lo que adolescentes de 14 o 15 no están preparados para responder como un adulto ante situaciones críticas.

Desde la perspectiva bonaerense, remarcó que el delito cometido por menores de 18 años representa “el 2%” en la Provincia y planteó que la medida “no va a tener impacto en la seguridad”. Además, advirtió que la reforma podría vulnerar el Principio de No Regresividad en materia de derechos humanos y generar litigios internacionales.

