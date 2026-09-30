El diputado nacional Máximo Kirchner fue interceptado este miércoles en un puesto de control ubicado en el límite provincial de San Luis, específicamente en la localidad de Justo Daract. El legislador se dirigía hacia la provincia de San Juan para participar de una serie de actividades junto a referentes del Partido Justicialista y militantes cuando las autoridades locales detectaron una irregularidad en el rodado.

Ads

La camioneta en la que se desplazaba el dirigente contaba con un pedido de secuestro de varios años emitido por la justicia federal en el marco de la causa “Hotesur”, expediente que investiga presuntas maniobras de lavado de activos vinculadas a la explotación hotelera de la familia Kirchner. El juicio oral por esta causa tiene fecha de inicio prevista para marzo de 2027.

Tras el procedimiento, el propio legislador emitió un comunicado para explicar lo sucedido. "Como cada vez que recorro el país, hoy me subí al auto modelo 2007 que uso habitualmente para ir a San Juan. En un control de ruta en el ingreso a San Luis, me demoraron porque el auto tenía un supuesto pedido de captura del juez Ercolini de Comodoro Py", detalló Kirchner.

Ads

El diputado aseguró que el vehículo ha circulado sin inconvenientes durante años por la Ciudad de Buenos Aires y autopistas bonaerenses, además de haber sido utilizado recientemente en viajes a La Rioja y Mar del Plata. "También me hicieron control de alcoholemia, lo que celebro y que por supuesto dio negativo", agregó en su descargo público.

El dirigente permaneció en el lugar durante casi dos horas a disposición de la policía provincial y de la justicia. "Esperé para que aclaren el entuerto. Después de ese tiempo, nos avisaron que podíamos seguir viaje", sostuvo. Finalmente, Kirchner vinculó el hecho con una persecución política al señalar: "Mientras rematan el país, la policía, la justicia y andá a saber quiénes más siguen intentando disciplinarnos".

Ads

Este episodio ocurrió apenas un día después de otro operativo similar realizado en territorio puntano. En aquella ocasión, la policía provincial secuestró una camioneta RAM 2500 que también registraba un pedido judicial de secuestro vinculado a la misma causa y que figuraba a nombre de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.