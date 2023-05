El intendente de San Isidro, Gustavo Posse, se refirió a los reclamos en torno al hospital de Niños de La Plata. Denuncian que hay un éxodo de profesionales de la salud hacia otras instituciones.

La doctora Zulma Fernández, jefa de servicio de clínica médica y presidenta de la Asociación de Profesionales del hospital de Niños de La Plata expresó a la radio realpolitikfm:

“Tenemos un éxodo de profesionales de once especialidades, donde tenemos médicos, licenciados, psicólogos, que no se quedan después de formarse, que es un recurso humano altamente calificado porque pasa por un primer nivel de formación que es ser pediatra, por un segundo nivel que es la especialidad que finalmente van a desarrollar, y a la hora de tomar un cargo no lo hacen y deciden migrar. Si son extranjeros a sus países y sino a la capital, a los hospitales pediátricos porque sencillamente la remuneración es el doble”.

En tanto, Posse afirmó que “la situación en el Hospital de Niños de La Plata vuelve a ser preocupante. A la temporada alta de afecciones respiratorias se le suma un marcado éxodo de profesionales, que emigran en busca de mejores oportunidades, poniendo en riesgo a los niños en un momento tan delicado”.

“Esto también pone en jaque al resto de los hospitales provinciales, a los que son derivados los pacientes sin tratamiento, agravando la situación sanitaria”, continuó.

El jefe comunal radical dijo que se solidariza “con el pedido de los profesionales, para que sus reclamos y necesidades puedan ser resueltos a la brevedad por el bien de todos los bonaerenses”.