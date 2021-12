Tras 21 horas de una sesión maratónica, la Cámara de Diputados era un hervidero en la mañana de este viernes 17 de diciembre. Luego de un extenso debate que se extendió hasta la madrugada, en medio de frenéticas negociaciones del oficialismo, se acordó un cuarto intermedio en el debate del Presupuesto 2022 para estudiar la propuesta para que el proyecto regrese a comisión. Sin embargo, las chicanas entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio hicieron caer el acuerdo y la oposición rechazó el proyecto.

El responsable de la que la oposición no haya votado el presupuesto es Maximo Kirchner con sus últimas palabras, sus bravuconadas, sus agresiones permanentes en el recinto.

Un nuevo congreso surgió a partir del 14N: la democracia es diálogo, señores. pic.twitter.com/Ak3stmuOUe — Marcela Campagnoli (@M_Campagnoli) December 17, 2021

El primero que salió a explciar lo sucedido fue el diputado nacional de la UCR por Córdoba, Mario Negri: "Nosotros lamentamos enormemente lo que ha sucedido. Estuvo tres veces guardado el Presupuesto y vinieron a sacarlo en un procedimiento express. El oficialismo actuó como si fuese la mayoría eterna. Pero ya no son mayoría. No obstante eso, le facilitamos el tratamiento y dimos quórum. Cuando comenzó la sesión propusimos pasar a un cuarto intermedio hasta la semana que viene para analizar un Presupuesto que era invotable".

El Presupuesto estaba con números dibujados. No estaba a la altura de lo que pasa en el país con la inflación, la emisión y el endeudamiento. Nos dijeron que no al cuarto intermedio y a partir de ahí fueron casi 20 horas de discusión. Cuando se convencieron que no tenían los números, nos pidieron ellos de pasar a comisión. Pero ahí repentinamente comenzó una cadena de agresión sobre toda la oposición. En consecuencia el pase a comisión se votó negativamente y el Presupuesto salió rechazado", compeló Negri.

Al ser consultado sobre si hubo una provocación en el discurso de Máximo Kirchner, que en su última alocución disparó munición gruesa contra Juntos por el Cambio, el diputado nacional de Juntos por la Provincia de Buneos Aires, Cristian Ritondo, recordó que la intención de su bloque era aceptar la propuesta tardía del oficialismo de que el proyecto regrese a comisión, sin embargo, las palabras del hijo de la vicepresidenta despertó la bronca en el recinto, provocando un brusco cambio de actitud en la resolución de espacio político.

"Nuestra intención era acompañar la iniciativa del oficialismo pese a que nosotros ya lo habíamos propuesto hace más de 20 horas y no fuimos escuchados. Sin embargo, de manera repentina comenzaron los agravios", señaló el legislador. "Desde la oposición no cambiamos nada, los que cambiaron las forma de debatir fueron ellos", subrayó Ritondo, dejando en claro que la decisión de no acompañar se debió a la última intervención de Máximo, quien llamó a "terminar el show" y apuntó contra los que fundieron al país.