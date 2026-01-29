El gobierno de Axel Kicillof ya dejó en claro que buscarán voltear la ley de reelecciones indefinidas de los intendentes. A mediados de diciembre, el ministro de Gobierno Carlos Bianco, afirmó que “impedir la reelección de una persona tiene carácter proscriptivo".

Sin embargo, las voces no son unánimes dentro del oficialismo. “No estamos de acuerdo con modificar la ley”, afirmó hoy el diputado nacional del Frente Renovador, Sebastián Galmarini, y opinó que “es momento de discutir y resolver otros aspectos del sistema político”.

Su publicación en X fue en respuesta a otro post de la exgobernadora María Eugenia Vidal y, ante una de sus acusaciones, recordó que fueron "los autores” del proyecto que terminó en la Ley N 14.836 sancionada en 2016 durante el gobierno de Vidal el cual establece que los intendentes, concejales, legisladores provinciales y consejeros escolares pueden ser reelegidos una sola vez de forma consecutiva. Para postularse nuevamente deben dejar pasar al menos un período de 4 años.

“Lo seguimos sosteniendo, la alternancia en los cargos es constitutiva de la democracia”, insistió el legislador referenciado en Sergio Massa.

Sobe este punto, también consideró que “es momento de discutir y resolver otros aspectos del sistema político y electoral, que afectan la representación y el funcionamiento de nuestros gobierno”.

Al respecto también publicó en su cuenta de X, la diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, Marina Salzmann, del mismo espacio, quien la criticó la propuesta por parte de un sector del peronismo de voltear la ley.

Su mensaje fue:

Aportar a la renovacion de ideas y figuras en el peronismo implica dejar atras recetas y prácticas que no funcionan y a las que la sociedad ya les dio la espalda. No importa si en Alemania o cualquier otro pais del mundo existe la re re y funciona. En Argentina, en la Provincia de Buenos Aires, todos sabemos que la alternancia va a fortalecer nuestra democracia. La política no empieza y termina en un cargo de Intendente, podes aportar desde infinidad de lugares como supo hacer Sergio Massa

Por ahora, con los votos del Frente Renovador en la Legislatura, el gobierno bonaerense no podrá contar.