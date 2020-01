La provincia de Buenos Aires adherirá este viernes formalmente al protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo (ILE) puesto en vigencia por el ministro de Salud Nacional, Ginés González García. La decisión marca una diferencia con las gestiones del ex presidente, Mauricio Macri, y la ex gobernadora, María Eugenia Vidal.

“Está en el Código Penal y un fallo de la Corte dijo que hay que hacer este tipo de protocolos. Quien no lo hace, no puede decir que respeta a la Justicia o defiende a la República", explicó el Ministro de Salud provincial, Daniel Gollán quien estará presente junto a la ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual bonaerense, Estela Díaz en el acto a celebrarse en La Plata.

Del veto de Macri a la actualización de González García

El protocolo de aborto no punible había sido publicado en el Boletín el Oficial el 22 de noviembre el año pasado con la firma del ex secretario de Salud, Adolfo Rubinstein. Al dia siguiente, Macri vetó el protocolo y el funcionario de salud terminó presentando la renuncia. En tanto, la ex gobernadora, María Eugenia Vidal, hizo algo similar. En 2016, la ministra de salud provincial, Zulema Ortiz, intentó avanzar pero un veto de la mandataria provincial lo impidió.

El 12 de diciembre del 2019, con el nuevo gobierno nacional en funciones, su ministro de salud Ginés González García actualizó el protocolo con algunos elementos técnicos y una flexibilización con respecto a las personas gestantes que solo deberán pedir la ILE, dar su consentimiento y firmar una declaración jurada.

El derecho a la Interrupción legal del embarazo ocurre en las siguientes situaciones:

-Si el embarazo es producto de una violación tenemos derecho a acceder a un aborto legal y seguro a través del protocolo ILE

-Si el embarazo pone en riesgo la salud integral (psicológica, física, emocional y social) tenemos derecho a acceder a un aborto seguro y legal.

– Si el embarazo es en una niña o adolescente menor de 15 años es considerada riesgosa para su salud integral.