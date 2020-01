Manifestantes protestaron este lunes frente al municipio de La Plata por la no renovación de contratos en distintas áreas de la comuna. Representantes gremiales realizaron la entrega de un petitorio a la espera de una respuesta oficial, aunque desde los sindicatos advierten que no hay respuesta por parte del Gobierno del Intendente de Juntos por el Cambio, Julio Garro.

"Del Área de Políticas de Género y Diversidad hay cinco trabajadoras afectadas. El sector más perjudicado es el de Tránsito, donde se registra la mayor cantidad de despidos con alrededor de 100 compañeros cesanteados", señaló a LaNoticia1.com Érica Piccione, delegada de la Junta Interna de ATE quien trabaja en el equipo de atención del Área de Políticas de Género y Diversidad.

Según detalló Piccione, los despidos comenzaron el 2 de enero y hay confusión porque "la información no es certera por parte de la Municipalidad". "Según en la repartición donde hables, algunos trabajadores podrían ser reincorporados mientras que otro no. En género y Diversidad la directora ya avisó que las compañeras cesanteadas no van a volver a trabajar", precisó la joven.

Los trabajadores consideran que "hay una responsabilidad del Intendente Julio Garro porque responde al funcionamiento de la Municipalidad". "No hubo ningún tipo de respuesta a nuestro reclamo. De hecho, por la falta de un canal de diálogo, el Ministerio de Trabajo de la Provincia debió intervenir y para las 11.00 convocó a una audiencia al Municipio y a los gremios", indicó.

Cabe remarcar que estos contratos son trimestrales con renovación automática. "En mi caso hace más de 7 años que estoy trabajando de esta forma y hay compañeras despedidas que hace 6 años también venían trabajando bajo esta misma modalidad. Por la continuidad laboral, lo lógico hubiera sido que el municipio disponga los pases a planta permanente, pero esto no ocurrió", lamentó.

"Este año ya veníamos muy complicados, por la inflación y la suba del dólar, sosteniendo estos salarios promedio de 17 mil pesos. Hay muchos trabajadores cesanteados que se quedaron sin trabajo y sin obra social para sus hijos", expresó Piccione, quien adelantó que continuarán protestando en 7 y 50, la zona donde atienden a las mujeres en situación de violencia, para visibilizar el reclamo.