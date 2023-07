En un acontecimiento histórico para Argentina, el 9 de julio se hará la inauguración oficial del primer tramo del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner, una obra de vital importancia para el país. Este proyecto, impulsado por el gobierno nacional, tiene como objetivo transformar la balanza energética. La obra comenzó en agosto de 2022, y en el proceso se tendieron más de 47.700 caños a lo largo de los 573 kilómetros del gasoducto, que atraviesa las provincias de Neuquén, Río Negro, La Pampa y Buenos Aires.

El llenado del último tramo del gasoducto se llevará a cabo en tres etapas. Hoy martes 4 de julio se habilitará el tramo del kilómetro 145 al 285, mientras que el sábado 8 de julio, 24 horas antes de la inauguración oficial, se completará el llenado del tramo del kilómetro 285 al 570. Estas fases de llenado parcial y progresivo se realizarán con el objetivo de garantizar un llenado homogéneo del ducto con gas natural, desplazando por completo el aire y probando el funcionamiento de los sistemas de medición y regulación de las plantas.

"Saliqueló es una localidad de 8.000 habitantes, cabecera del partido homónimo. La verdad es que fue impensada allá por agosto del año pasado, cuando se hizo el acto inaugural y la firma de esos contratos con las empresas adjudicatarias, que en tan poco tiempo estemos inaugurando la obra. Uno podía ver como desfilaban los camiones de caños desfilaban desde San Nicolás hacia toda esta región", celebró esta mañana el intendente de Salliqueló, Juan Miguel Nosetti, uno de los pocos hefes comunales del vecinalismo en la Provincia.

Sobre el llenado del caño, Nosetti explicó: "Lo que se hará es inyectar el gas y para que esté en presión y pueda transportarse desde Vaca Muerta hasta la planta ubbicada en Saturno, un pequeño paraje rural del Partido de Guaminí. Todo esto permitirá llevar gas a la provincia de Buenos Aires. Después, en una segunda etapa, la distribución irá hacia la zona del sur de Santa Fe. El objetivo final es poder distribuir gas al sur de Brasil y a Uruguay. Y además la posibilidad de llegar a Bahía Blanca con planta regasificadora a futuro".

En declaraciones al programa No Corras, por Radio Universidad Nacional de La Plata AM1390, el intendente agregó: "Yo desde hace 30 años que estoy acá, soy hijo de salliquelenses, que por una decisión laboral mis padres se tuvieron que mudar a La Plata allá por el año 1947. Yo tengo 60 años, nací en el 63' y te puedo decir que estar en las noticias por algo como esto es muy bueno. Antiguamente, solo salíamos en las noticias cuando había alguna tragedia. Hoy estamos en los diarios por cosas buenas que nos están pasando".

No obstante, contó que la situación de Salliqueló en cuanto a esta obra, "no se caracterizó por ser todo alegría". "Nosotros no estábamos preparados para recibir 300 personas que llegaron a construir el gasoducto, pero intentamos hacerlo. A raíz de esto, los precios inmobiliarios se dispararon por tanta demanda y tuvimos que convivir con eso", reveló Nosetti, quien por último remarcó que "a diferencia de lo que ocurre en las grandes ciudades, acá cualquier vecino tiene acceso a hablar conmigo y me piden solucionarles los problemas".