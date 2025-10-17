El intendente de San Vicente, Nicolás Mantegazza, se convirtió en protagonista del acto por el Día de la Lealtad Peronista, encabezado por el gobernador bonaerense Axel Kicillof en la Quinta de San Vicente, un lugar emblemático donde descansaron y planearon parte de su vida Juan Domingo Perón y Eva Perón. El evento, organizado por el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), reunió a intendentes, ministros provinciales y candidatos de Fuerza Patria.

Durante su discurso, Mantegazza resaltó la importancia histórica de la fecha y del lugar:

“En esta casa, Juan y Eva no solo encontraron descanso, sino que soñaron la Argentina. Hoy, a 80 años del 17 de octubre, el espíritu que movilizó al pueblo en ese amor por Perón está más vivo que nunca”.

El jefe comunal elogió la gestión de Kicillof al frente de la provincia:

“Axel, gracias por transformar en hechos ese ‘mejor que decir es hacer’. En cada rincón de la provincia se ve el trabajo y la organización”.

Mantegazza también envió un saludo a Cristina Fernández de Kirchner:

“Su lealtad con el pueblo argentino hace que siga estando en nuestros corazones”.

Finalmente, convocó a la militancia a redoblar esfuerzos de cara a las elecciones del 26 de octubre:

“Estamos en días de descuento. Hay que trabajar, militar y recuperar la esperanza, para que las banderas del peronismo y de Fuerza Patria sigan defendiendo al pueblo argentino”.