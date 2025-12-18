En el tercer trimestre del año, la tasa de actividad – población económicamente activa sobre el total de la población– se ubicó en 45,4%, mientras que la tasa de desocupación –personas que no tienen ocupación, están disponibles para trabajar y buscan empleo activamente, como proporción de la PEA– se ubicó en 6,6% (sumó 0,3 puntos interanuales y es 1 punto porcentual menos en relación con el relevamiento del segundo trimestre del año). Es el nivel más bajo desde el último trimestre de 2024.

Ads

El dato surge del informe de Mercado de Trabajo elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), en base a un estudio que toma en consideración la situación de los 31 principales conglomerados urbanos de la Argentina, es decir, un universo estimado de 30 millones de personas.

Según añadió el informe, las regiones que mostraron la mayor tasa de desocupación fueron la del Gran Buenos Aires y la Pampeana, con 6,8% y 7,5%, respectivamente. En tanto, la región con menor registro de desempleo fue la Patagónica con 5%.

Ads

El aglomerado Bahía Blanca-Cerri, 7,4; Gran La Plata 8,1; Mar del Plata 6,8; y San Nicolás-Villa Constitución 5,4.

#DatoINDEC

En el 3° trimestre de 2025, las tasas de actividad y empleo en 31 aglomerados urbanos se ubicaron en 48,6% y 45,4%, respectivamente. Y la tasa de desocupación, que se calcula sobre la población económicamente activa, fue de 6,6% https://t.co/SRe4ZtUeQE pic.twitter.com/l4AAK4agU1 — INDEC Argentina (@INDECArgentina) December 18, 2025

En detalle, la tasa de empleo, que mide la proporción de personas ocupadas con relación a la población total, registró en el tercer trimestre de 2025 un porcentaje de 45,4%. De ese total, el 71,9% son asalariados, mientras que los no asalariados (en su mayoría cuentapropistas treparon al 28,1%).

Ads

“El crecimiento del empleo se registró en un contexto de caída de la proporción de trabajadores asalariados y, en paralelo, de aumento de la proporción de población cuenta propia (de 23,3% a 24,5% de los ocupados). A su vez, para el total de ocupados, se observó un leve cambio en la tasa de informalidad (de 42,6% a 43,3%)”, puntualiza el relevamiento.

Por otra parte, el INDEC precisó que el desempleo en el período julio-septiembre de 2025 se ubicó en 6,6%, lo que significó que alrededor de 1.000.000 de personas de todo el país no tienen ocupación, buscan trabajo activamente y están disponibles para trabajar.