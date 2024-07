Durante la sesión de este miércoles los diputados de la Provincia se pronunciaron contra los despidos de trabajadores de la Salud y la industria del neumático a través de proyectos de declaración presentados por el bloque del Partido Obrero en el Frente de Izquierda-Unidad.

En la iniciativa impulsada por Guillermo Kane se piden la reincorporación de todos los afectados por los despidos ocurridos en el Hospital Nacional Posadas y las fábricas Fate, Bridgestone y Pirelli.”

“Queremos resaltar que los dos proyectos de repudio a los despidos que se aprobaron hoy fueron discutidos e impulsados con los trabajadores que los están sufriendo en carne propia”, destacó el legislador de la izquierda.

Y detalló: “Los compañeros del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático de Argentina (SUTNA) se hicieron presentes en la comisión de trabajo en la que se discutió y aprobó el proyecto de repudio a los despidos de las fábricas Fate, Bridgestone y Pirelli".

En esa misma línea, los trabajadores del Hospital Posadas también participaron de “una recorrida por la Legislatura donde se reunieron con distintos bloques y autoridades presentando el proyecto escrito de manera conjunta”, explicó Kane.

Y destacó: “En la sesión de hoy se aprobaron también proyectos que acompañamos en apoyo a trabajadores despedidos de la tercerizada aeroportuaria GPS y de la planta de Pepsico en Mar del Plata.”

“En este mismo sentido, el día de mañana, 11 de julio, participaremos desde la banca acompañando a los trabajadores del Posadas, del INTI y el SUTNA de una audiencia pública de denuncia sobre los despidos en el Congreso Nacional convocado por los diputados del Frente de Izquierda”, anunció.

En cuanto a la creación de una empresa bonaerense de emergencias en salud aprobada este miércoles en la cámara baja, Kane cuestionó: “La problemática de la descentralización y los 35 municipios que no adhirieron al SAME Provincia, no se resuelve con la creación de una sociedad anónima".

“El gobierno quiere hacerse de otra plataforma para contraer deuda e impulsar los negocios con capitales privados, en este caso del rubro de la salud”, finalizó el diputado del Partido Obrero.