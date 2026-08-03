Macarena Collantes, mamá de Bastian, el nene que sufrió graves heridas tras un choque entre un UTV y una camioneta en Pinamar el pasado 12 de enero, confirmó que “después de 200 noches, Bastián durmió por primera vez sin respirador”.

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En el marco de su rehabilitación que comenzó luego de su traslado a fines de junio a un centro especializado, contó: "Seguimos trabajando para que continúe así, sus estudios dieron bien. No dejemos de pedir por Basti por su recuperación, él aún nos necesita”,

En su mensaje, la madre agradeció el apoyo que recibió la familia durante estos meses. “Gracias Dios, sos inmenso como mi pequeño Basti, jamás dudé de tus fuerzas hijito mío. Te amo”, publicó.

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El 12 de enero pasado, en la zona conocida como La Frontera, en los médanos del norte de Pinamar, Bastián Jerez se vio involucrado en un grave accidente cuando el vehículo todoterreno en el que circulaba junto a su padre y otras dos personas chocó con una pick up. El nene de ocho años sufrió múltiples traumatismos severos, con especial compromiso en la zona craneal y torácica.

La causa judicial tiene como imputados a Manuel Molinari, Naomi Azul Quirós y Maximiliano Jerez, padre del menor. Todos están acusados de lesiones culposas agravadas.

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El accidente de Bastián puso el foco en la circulación de indiscriminada de vehículos en zonas de médanos, sin elementos de protección ni control policial.