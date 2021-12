El titular de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, Cristian Girard, aseguró que su organismo detectó embarcaciones sin registrar con valores de mercado que alcanzan el millón y medio de dólares.

“En San Fernando detectamos 82 yates, lanchas y veleros no registrados ante el fisco provincial, varios con precios de mercado de US$ 350 mil a US$1,5 millones. Al no estar declarados, sus propietarios evaden el pago del impuesto correspondiente. Una situación injustificable”, expresó Girard,

Según el funcionario de Axel Kicillof este año detectaron más de 3.000 embarcaciones sin registrar. Por eso, intimaron a 37.403 contribuyentes que registraban deudas por $2.790 millones en concepto de Impuesto a las Embarcaciones Deportivas y ya recuperaron $488 millones.

“Es imperioso reforzar controles y mejorar la cultura tributaria en sectores de altos ingresos, que al evadir impuestos agudizan la desigualdad”, enfatizó Girard.