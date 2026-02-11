La investigación por la muerte de la beba de 1 año y 2 meses en La Plata sumó un giro clave este miércoles: la Justicia ordenó la detención de los padres de la menor y la causa pasó de “averiguación de causales de muerte” a una investigación por homicidio agravado y abuso sexual, según informó el diario local El Día.

La niña había fallecido en el Hospital Gutiérrez tras ingresar con convulsiones y en estado crítico desde una vivienda de la localidad de El Dique, partido de Ensenada.

Detuvieron a la madre y al padre

De acuerdo a lo publicado por El Día, la Justicia de La Plata dispuso la detención formal de María Jimena Vieras (24) y Miguel Ángel Allende (31), progenitores de la menor.

La medida fue ejecutada por personal de la DDI La Plata junto con efectivos policiales en la vivienda familiar ubicada en Villa Catella, Ensenada.

Inicialmente, la causa había sido caratulada como “averiguación de causales de muerte”, pero tras las primeras pericias médicas y la constatación de lesiones físicas, el expediente avanzó hacia una imputación más grave.

Qué dicen las pericias y la autopsia

Según detalló El Día, los peritos completaron la primera etapa de la necropsia. El examen forense no habría sido concluyente respecto a la sospecha inicial de abuso sexual, aunque se detectaron lesiones.

Ante la falta de resultados definitivos, la fiscalía ordenó estudios complementarios de laboratorio para determinar si los indicios hallados en el cuerpo de la beba pueden constituir pruebas de cargo contra los detenidos.

Mientras tanto, la acusación se centra en la presunta responsabilidad de los padres como garantes de la integridad de la menor.

El antecedente: la investigación inicial

Tal como informó previamente LaNoticia1, la beba ingresó al Hospital Gutiérrez durante la noche con un cuadro de convulsiones y falleció minutos después pese a las maniobras de reanimación.

En el parte médico preliminar se habían consignado lesiones compatibles con abuso y signos de maltrato, lo que motivó la intervención de la Policía Bonaerense y la fiscalía de turno.

En una primera instancia habían sido imputados la madre, el padre y un tío de la menor, pero no se habían informado detenciones. Con el avance de las pericias, la situación procesal cambió y derivó en el arresto de los progenitores.

La investigación continúa a la espera de los resultados finales de la autopsia, que serán determinantes para establecer la mecánica exacta del hecho y la eventual responsabilidad penal de los acusados.