Adrián Oscar Benítez, de 48 años, es conocido como “El paraguayo”, y fue detenido tras el feroz incendio y las explosiones que destruyeron su depósito de gas en la localidad de Mariano Acosta.

Ads

El sospechoso vivía en la parte delantera de la misma propiedad donde almacenaba más de 2.500 garrafas. Ante la justicia dijo dedicarse a la compra y venta de tubos de gas, pero admitió que no tenía habilitación.

El fuego se habría originado alrededor de las 6 de la mañana cuando sus empleados intentaban calentar agua para el mate. Todo apunta a un desperfecto técnico como el origen del siniestro.

Ads

Aunque vecinos denuncian la precariedad del lugar. La madre de uno de los heridos describió que en el lugar “cargaban garrafas en una casa”, en medio de una zona totalmente habitada: “Toda la manzana es de viviendas. Siempre hubo olor a gas”.

La causa fue caratulada como “incendio” y quedó en manos de la UFI N°2 de Morón a cargo del fiscal Fernando Cappello, quien va a ordenar un peritaje en el lugar.

Ads

Como consecuencia del incendio seguido de explosiones cuatro personas resultaron heridas, entre ellos un vecino, de 18 años, que debió ser operado de urgencia por un hundimiento de cráneo tras ser golpeado por una de las garrafas que voló hacia su casa.

Además, dos de los empleados permanecen en terapia intensiva con quemaduras críticas.

Puede interesarte