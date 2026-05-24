La Justicia detuvo en las últimas horas a Leonardo Marzzellino, el hombre acusado de golpear a Kevin Martínez, el adolescente de 15 años que murió tras un accidente de tránsito ocurrido en Chascomús. El caso conmocionó a la ciudad luego de que se conociera que la víctima habría sido agredida mientras agonizaba y aguardaba la llegada de una ambulancia.

Ads

Según informó 0221, Marzzellino tiene 50 años, domicilio en La Plata y fue arrestado durante un allanamiento realizado en una vivienda ubicada sobre calle Jacarandá al 67 en Chascomús. Durante el operativo secuestraron un teléfono celular y prendas de vestir que habrían sido utilizadas durante el hecho.

Cómo ocurrió el hecho en Chascomús

El episodio ocurrió el pasado 12 de mayo en la intersección de Jacarandá y Julián Quintana, en Chascomús. Kevin Martínez viajaba como acompañante en una moto Honda XR 150 junto a otro adolescente de 17 años cuando chocaron contra un Ford Ka conducido por una joven de 25 años. Producto del impacto, ambos salieron despedidos y quedaron tendidos sobre el asfalto.

Ads

Mientras el conductor de la moto fue trasladado rápidamente para recibir atención médica, Kevin permaneció en el lugar a la espera de una segunda ambulancia.

De acuerdo con la investigación judicial, fue en ese momento cuando Marzzellino se acercó y comenzó a golpear al adolescente. Testigos señalaron que le habría pegado en la cabeza y pisado el cuello delante de policías, médicos y personal municipal que se encontraba en la escena. Kevin murió 48 horas después.

Ads

Qué determinó la autopsia

Tal como informó previamente este medio, la autopsia realizada sobre el cuerpo del adolescente determinó que la causa de muerte fue “politraumatismos” y “hemorragia interna”.

Ahora la Justicia intenta establecer qué lesiones fueron consecuencia directa del choque y cuáles podrían haber sido provocadas por la agresión posterior.

Las pericias médicas y los testimonios serán claves para determinar si los golpes tuvieron incidencia directa en el fallecimiento del adolescente y cómo podrían modificarse las imputaciones en la causa.

Ads

Videos, policías investigados y avance de la causa

Según publicó 0221, familiares de Kevin aportaron registros audiovisuales donde se observaría a Marzzellino golpeando al joven mientras permanecía reducido sobre una camilla.

El abogado querellante José Equiza explicó además que cuatro efectivos policiales fueron citados a declaración indagatoria por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público.

La fiscal Daniela Bertoletti imputó a efectivos de la Estación de Policía Comunal de Chascomús por “violación de los deberes de funcionario público y omisión de promover la persecución de delincuentes”.

En paralelo, Asuntos Internos allanó la comisaría y secuestró documentación vinculada con el caso.

El prontuario del acusado

A medida que avanza la investigación comenzaron a conocerse antecedentes judiciales de Marzzellino. De acuerdo con la información publicada por 0221, el acusado registra causas previas por lesiones leves, daños y episodios de violencia familiar.

Además, aparece vinculado a una causa por abuso sexual con acceso carnal iniciada en 2023 en la Unidad Funcional de Instrucción N°1 de Dolores.

El abogado de la familia de Kevin aseguró incluso que el hombre fue condenado recientemente por abuso sexual por el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Dolores, aunque la sentencia todavía fue apelada.