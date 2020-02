El gobernador de la Provincia se refirió a la fallida negociación por el bono BP21 que no le permitió postergar el pago para mayo. Kicillof volvió a hacer foco sobre la deuda recibida, criticó a la oposición, volvió a hablar de “tierra arrasada” y ponderó el financiamiento domestico para saldar la deuda que viene del gobierno de Daniel Scioli.

“Nosotros planteamos que esta deuda es insostenible entonces le requerimos a los bonistas que pospusieran el cobro. Se hizo un trabajo enorme”, afirmó Kicillof en declaraciones a Radio con Vos. “Un grupo en particular (Fidelity), tomó la decisión de bloquear esto y pedir todo el pago junto. Si no lo pagamos era default por una suma que no era lo sustancial de la reestructuración”, continuó Gobernador.

Hay que tener en cuenta que Fidelity pudo bloquear la negociación porque la misma requería del 75% de aprobación y ese grupo tiene más del 25% sobre esa deuda. Cuando Kicillof afirma que este bono “no era los sustancial de la reestructuración” hace referencia a que su gestión debe afrontar el pago de 5500 millones de deuda contraída por la ex gobernadora, María Eugenia Vidal, con vencimientos entre el 2020 y 2023.

Sobre la oposición, el mandatario provincial, dijo que “hicieron todas. Endeudaron, fueron al fondo, el FMI les negó el desembolso, reestructuraron. Ahora tenemos que arreglar el despelote que armaron”, se defendió. Kicillof aseguró que los bonistas saben que la deuda es insustentable porque “desde febrero del 2018, no le prestaron más a la Argentina”.

Al tiempo que negó que la gestión anterior este detrás de Fidelity los acusó de dejar “una situación complicada y compleja que lo llamo tierra arrasada porque está mal la salud, educación, trabajo, la industria y además una deuda enorme. Es delicado porque nosotros tenemos otras prioridades que no vamos a dejar de atender”.

Por último, resaltó que para el vencimiento del BP21 consiguieron “financiamiento doméstico y siempre es bueno reemplazar deuda en dólares por deuda de pesos”.