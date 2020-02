Tras un mes de negociaciones entre bonistas y el gobierno provincia, no hubo acuerdo para postergar el pago del BP21 por u$s 250 millones. El Gobernador dio una conferencia de prensa donde hizo un repaso de la deuda tomada por la gestión de la ex gobernadora, María Eugenia Vidal, y confirmó que pagaran el vencimiento y no caerán en default.

La “Pesada Herencia” de Vidal

Acompañado del ministro de Hacienda y Finanzas, Pablo López explicó cómo se generó la deuda de la Provincia, la comparó con la gestión anterior de Daniel Scioli y repasó cuáles son los vencimientos para este año.

“Se emitieron durante los cuatro años pasados 5 mil millones de dólares de deuda y durante los ocho anteriores la emisión fue la mitad”, afirmó Kicillof.

“El 94% de la deuda de la etapa anterior vence entre 2020 y 2023”, continuó. Para dar una magnitud de la deuda, Kicillof aseguró que “los vencimientos para este año que son 3000 millones, dos tercios fueron contraídos en los últimos 4 años. Son 220.000 millones de pesos.”.

En la conferencia enumeró mes por mes los vencimientos de deuda provincial. En Marzo vencen 6700 millones de pesos, en Abril 17000 millones, en Mayo 2500 millones, en Junio 6300 millones, en Julio 25000 millones, Agosto 2500 millones, Septiembre 6000 millones, Octubre 7000 millones, Noviembre 30000 millones y Diciembre 9600 millones de pesos. Mientras que el pago de esta deuda que se intentó "reperfilar" fue de 15 mil millones de pesos.

El Gobernador citó las palabras del ex presidente, Mauricio Macri, sobre la situación de deuda del país."Siempre decía que un día no te dan más plata y nos vamos a la mierda" y recordó que desde octubre del 2018 que a la Argentina no le prestan dinero.

Si bien ponderó la deuda provincial, aseguro que la Nación debe afrontar un pago de deuda para este año de 160 mil millones, extremadamente mayor que la de Buenos Aires que ronda los 3000 millones. En todo momento se encargo de remarcar que las negociaciones están coordinadas entre Provincia y Nación.

Negociación con los bonistas y pago de vencimiento para evitar Default

“La Provincia trató de buscar una solución de buena fe. Hablamos con más de 200 bonistas”, aseguró el Gobernador. “Lo primero que conseguimos fue la adhesión de la mayoría de los bonistas atomizados tal como la había planteado”, explicó.

Mientras el mandatario provincial sostenía haber logrado que la mayoría de los bonistas acepten la postergación reveló que “hay un fondo con actitud bloqueadora. Lo que ofrecía es cobrar todo pero en cuotas pero eso no constituye una solución para la Provincia. Le explicamos que no servía.”

Kicillof dijo que ya lo sabían desde el 26 de enero y que no puede establecer si quisieron precipitar un default pero sí “repudió” la actitud de ese fondo de inversión llamado Fidelity.

“Hemos resuelto usar los recursos que hemos juntado estos días el vencimiento con recursos propios de la Provincia y anunciar el inicio del proceso de reestructuración de la deuda en moneda extranjera de la Provincia de Buenos Aires”, dijo Kicillof despejando las dudas sobre un posible default. Los fondos para afrontar la deuda fueron aportados por el mercado local.

Así termina el primer capítulo de negociación de la deuda provincial con los bonistas que la Nación mira de reojo.