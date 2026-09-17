La senadora Juliana Di Tullio salió a ponerle un freno a las versiones que hablan de una pelea entre Cristina Kirchner y el gobernador Axel Kicillof, en momentos en que las diferencias dentro del peronismo volvieron a quedar expuestas públicamente.

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“A mí Cristina no me dice que está peleada con Axel y hablo mucho con ella”, afirmó la senadora nacional al ser consultada por las críticas que la diputada provincial Mayra Mendoza lanza contra el mandatario bonaerense.

Di Tullio también buscó tomar distancia de las declaraciones de la dirigente quilmeña. “Mayra puede opinar lo que quiera. Yo no soy de La Cámpora, cada uno puede decir lo que quiera”, sostuvo en declaraciones al programa “Buenas tardes China”.

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“¿Porqué tiene que hacer autocrítica el peronismo sobre cosas que no se sabe si sucedieron?”



👉🏻 Juliana Di Tullio, Senadora del bloque Justicialista, habló con @jairostraccia sobre Insaurralde y las SIRA.



📻 @led_fm pic.twitter.com/2RHDp2vlCB — BuenasTardesChina (@BTChina_) September 17, 2026

Por otro parte, ante la consulta sobre si el peronismo debería hacer una “reflexión” sobre diferentes casos de investigación de corrupción de sus dirigentes, la senadora fue terminante: “No”.

“¿Por qué tiene que hacer el peronismo una autocrítica sobre cosas que no se sabe si sucedieron?”, se preguntó. Asimismo aclaró que no quiere ser una “defensora de cosas que están en medio de situaciones judiciales”.

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Y agregó: “Hay una causa que no existe. Estamos en medio de casos de “Cuadernos”, que ni siquiera están".

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