Juliana Di Tullio señaló que el Presupuesto 2026 que se debate en el Senado "tiene una intención en todo su articulado de demoler el Estado-Nación, eso que nos llevó tanto tiempo construir a partir de nuestra independencia”.

Ads

Para la senadora kirchnerista, la iniciativa del Gobierno parte de “una idea de volver a ser un cúmulo de provincias desarticuladas”. “Nada tiene de federal esto. Destruye a las provincias, las hace pelota. Eso es lo único de federal que tiene”, resumió. “La única visión que tiene el presidente es destruir a cada uno de los territorios provinciales”, insistió.

“Nos deben a los bonaerenses 13 billones de pesos, ese superávit no existiría, por eso decimos es ficticio”, señaló, y añadió que “por eso no le interesa la idea de estado-nación”.

Ads

En otro tramo de su exposición, Di Tullio lamentó que el Congreso debata “un presupuesto de ajuste” en un escenario de recesión económica, donde “la actividad cae como piano”.

También recordó expresiones previas del Presidente y lanzó: “Alguna vez el presidente supo llamarnos degenerados fiscales. Entonces el presidente es un degenerado social”.

Ads

Por último, Di Tullio pronosticó que cuando concluya este Gobierno, el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, “se irá de vacaciones, pero Milei va a caer preso”.

Puede interesarte