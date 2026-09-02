Durante el acto por el Día de la Industria, celebrado en la planta del Laboratorio Elea, en Malvinas Argentinas, el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini, sostuvo que el análisis de la economía “no puede limitarse a la evolución de la inflación” en el marco de las tensiones que mantiene el sector con el Gobierno y su política económica. Los principales miembros del gabinete del Gobierno Nacional, estuvieron ausentes.

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Rappallini pidió “dejar atrás las descalificaciones y agresiones hacia quienes producen". "El respeto tiene que ser parte fundamental de la convivencia democrática”, remarcó. “La industria no le quita nada a ningún otro sector para crecer. Crea valor nuevo y genera riqueza”, sostuvo el dirigente industrial. “Esto es la economía real”, destacó y agregó: “La economía no puede medirse solamente por la inflación”.

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El dirigente industrial tuvo como eje central a la apertura importadora. “La industria le está poniendo el hombro a la estabilización”, advirtió. En ese marco, el dirigente pidió un “puente” para recuperar la actividad durante esta etapa de estabilización, con un plan con siete ejes principales.

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Allí mencionó la recuperación de la actividad y el crédito, la competitividad y el costo argentino, la competencia desleal, la necesidad de energía a precios competitivos en todo el territorio nacional, facilitar baja de la morosidad de las empresas con la refinanciación de las deudas, desarrollo de infraestructura para exportar, y consolidar la modernización laboral.

Horas antes de la celebración, Guillermo Moretti, vicepresidente de la UIA, tuvo un tono más duro con las políticas actuales, al afirmar que “esta gente no conoce al país” ni lo que es una industria.

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Acusó al gobierno de impulsar una política de desindustrialización y cuestionó la falta de apoyo a escuelas técnicas, universidades, CONICET e INTI.