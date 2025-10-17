El primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires de Fuerza Patria, Jorge Taiana, participó del acto por el Día de la Lealtad Peronista en la histórica Quinta de San Vicente, donde descansaron y planearon parte de su vida Juan Domingo Perón y Eva Perón. Durante su discurso, destacó la vigencia del peronismo y llamó a los bonaerenses a fortalecer la independencia y la soberanía del país frente al gobierno de Javier Milei.

Ads

“Hoy es el 17 de octubre, 80 años de aquella movilización que puso en libertad a Perón, pero en realidad, quien logró la libertad fue el pueblo argentino, que fortaleció su camino hacia la independencia, la soberanía y la justicia social”, afirmó Taiana. El dirigente recordó los orígenes del peronismo y la visión de Juan y Eva Perón, subrayando que la doctrina sigue vigente en la actualidad frente a un mundo “en crisis económica, con desigualdad y conflictos políticos”.

Puede interesarte

El candidato criticó al gobierno nacional y a Milei, al que acusó de “subordinarse a los Estados Unidos” y de poner en riesgo los derechos sociales y la economía: “No es verdad que la justicia social sea un robo. Este es un pueblo inteligente, trabajador, digno y valiente, que desafiará cualquier intento de quitarle derechos. No lo vamos a permitir”, sostuvo.

Ads

Taiana cerró su intervención convocando a la militancia a reforzar la organización de cara a las elecciones del 26 de octubre: “Tenemos futuro para rescatar a la Argentina, nuestra dignidad y nuestra economía. Solo la organización vence al tiempo, y con soberanía política, independencia económica y justicia social vamos a lograrlo”, concluyó.

Puede interesarte

La vicegobernadora Verónica Magario también tomó la palabra y resaltó la lucha histórica del peronismo en defensa de los trabajadores: “El mejor homenaje que podemos hacerle a Perón y al pueblo peronista es con la misma lealtad que el pueblo defendió a su dirigente. Frente a la crueldad que tiene Milei, nosotros los peronistas vamos a dar la vida para que esto cambie y volvamos a reconstruir con esperanza un país”, sostuvo.

Ads

Más temprano, el intendente Nicolás Mantegazza destacó la gestión de Kicillof y llamó a la militancia a redoblar esfuerzos de cara a las elecciones del 26 de octubre: “Estamos en días de descuento. Hay que trabajar, militar y recuperar la esperanza, para que las banderas del peronismo y de Fuerza Patria sigan defendiendo al pueblo argentino”, afirmó.