Bahía Blanca

Las diferencias políticas quedaron expuestas en la sesión que se realizó ayer jueves. El concejal radical Antonio Mollo, dijo que "el kirchnerismo cooptó a distintos organismos de derechos humanos con plata" y recriminó que "pasaron de ser una heroica barrera a la dictadura a una triste barricada K".

La presidente del bloque del Frente de Todos, Gisela Ghigliani, tomó la palabra y le respondió: "Hay fechas y momentos de nuestra historia que hay que respetar y no se puede hablar ni tirar cañitas voladoras o decir que hubo organismos como Madres o Abuelas que fueron cooptados por dinero", dijo.

Lomas de Zamora

El deliberativo local sesionó en el ex Pozo de Banfield, ex centro clandestino de detención y exterminio. Se aprobaron los proyectos de resolución que conmemoran el 48° aniversario de la Masacre de Pasco y que homenajean a las víctimas de la Masacre de San Patricio y al ex intendente lomense Pedro Pablo Turner.

Olavarría

El Concejo Deliberante sesione en el ex centro clandestino de detención Monte Peloni. Dos de los proyectos aprobados tuvieron que ver con declaraciones de intetés legislativo municipal a dos películas relacionadas con la conmemoración de esta fecha.

Quilmes

El presidente del Concejo Deliberante de Quilmes, Fabio Báez presidió este jueves la sesión especial.

Al cabo de la misma se descubrió una placa conmemorativa por los 40 años de la recuperación de la Democracia que fue colocada en la entrada del Concejo.

La Plata

La sesión especial por el día nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia fue en el ex Centro Clandestino de Detención-Comisaría 5° La Plata. Entre otros puntos, se declaró personalidad destacada post mortem de la ciudad de La Plata a Adriana Calvo, sobreviviente de la última dictadura y fundadora de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD).

Ensenada

En vísperas del 24 de Marzo, los concejales recordaron a los desaparecidos de la última Dictadura Cívico Militar y reconocieron a María Elena Saravi, directora de la Comisión Provincial por la Memoria, por su labor en términos de memoria, verdad y justicia. Además repudiaron los dichos del expresidente Mauricio Macri, sobre "el curro de los derechos humanos".

Mar del Plata (General Pueyrredón)

El Concejo emitió un documento alusivo únic. "Construimos un pacto como sociedad, le dijimos Nunca más a la muerte y a la barbarie y consagramos como bien colectivo la democracia para nuestra Patria. Este pacto, que no podemos romper, nos desafía hoy a seguir trabajando en una sociedad que nos garantice, en igualdad y equidad, los derechos esenciales, los derechos sociales, los derechos fundamentales para todas y para todos los que habitan este suelo", señala el mismo.

“Hace exactamente un año, en este recinto, expresábamos que nos convocaba una historia de lucha que comenzó hace 47 años cuando el país sufrió su dolor más profundo: persecución, secuestro, tortura, exilio y desaparición fueron las características de la noche más oscura que vivimos como argentinos. Pero la vida, a pesar de todo logra avanzar y sobreponerse.

Desde esa misma oscuridad surgieron personas de coraje y valor que se atrevieron a luchar por la vida, por la paz y la justicia: madres y abuelas que con el emblema de un pañuelo blanco fueron en busca de hijos y nietos, asociaciones de derechos humanos, líderes sindicales, religiosos, políticos y sociales cuyo amor por las personas los llevo a levantar la voz, aún a costa de poner en peligro su propia vida.

Aquí – en este recinto – están muchos de los rostros de las víctimas de tanta barbarie y locura, las víctimas de la represión y las víctimas de la guerra, cuyo recuerdo nos obliga a comprometernos para lograr una sociedad más justa e igualitaria para todos.

Y como la vida no se detiene y el amor impulsa nuestros mayores valores, hace casi 40 años recuperábamos la democracia en Argentina, la que procuramos sea para siempre.

El despertar democrático, no llegó libre de condicionamientos económicos, políticos, militares y sociales. Empezamos a caminar, a curar, a reconstruir en 1983, pero conservamos aún heridas abiertas de esa época.

La democracia que hoy gozamos como sociedad, esta democracia que los y las argentinas recuperamos para terminar con la muerte, el terror y la entrega de la patria es, sin dudas, un bien colectivo fundamental, la garantía de nuestro contrato social.

Construimos un pacto como sociedad, le dijimos NUNCA MAS a la muerte y a la barbarie y consagramos como bien colectivo la democracia para nuestra Patria. Este pacto, que no podemos romper, nos desafía hoy a seguir trabajando en una sociedad que nos garantice, en igualdad y equidad, los derechos esenciales, los derechos sociales, los derechos fundamentales para todas y para todos los que habitan este suelo.

Este pacto nos obliga como pueblo a defender lo que hemos obtenido: defender nuestra Democracia. Defenderla de los intereses extranjeros que ocupan nuestro suelo malvinense, defenderla de los atropellos de minorías poderosas, defenderla de violencias materiales, sociales, políticas y simbólicas y de las injusticias que tanto lastiman el corazón de nuestra gente.

Debemos seguir luchando para que nunca más se acallen voces, nunca más exista el odio y la persecución política, nunca más la violencia, la tortura o la muerte sea una forma de acallar al que piensa distinto.

Este 24 de Marzo, seguimos exigiendo verdad, seguimos manteniendo viva la memoria, seguimos exigiendo justicia por 30 mil desaparecidos, por la democracia, por las generaciones presentes, pero sobre todo por el futuro de la Argentina”.