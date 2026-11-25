En el marco del 25 de noviembre, Día de la No violencia contra la Mujer, la legisladora oriunda de Necochea Jimena López (Frente Renovador - Unión por la Patria) salió al cruce del oficialismo que busca el endurecimiento de penas por falsas denuncias, y afirmó, “el 77% de las mujeres que sufrieron violencia de pareja no denunció”.

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La reacción de López se da luego que el oficialismo intentase incluir en el temario de la sesión de este jueves en el Senado nacional el proyecto de ley de la senadora Carolina Losada (UCR) que pretende endurecer o ampliar las sanciones por las llamadas “falsas denuncias”. Sin embargo, finalmente decidieron no incluirlo en el temario.

“En pleno 25N, la discusión que pretende instalar el oficialismo es el endurecimiento de las penas por falsas denuncias, cuando lo que deberíamos estar debatiendo en el Congreso es cómo garantizar el acceso a la Justicia, fortalecer los dispositivos de atención y proteger la vida de las mujeres”, indicó.

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Y agregó: “¿Cuántas mujeres más tienen que morir para que entendamos cuáles son las verdaderas urgencias?”, se preguntó López en un tuit publicado en la red social X.

FALTAN DENUNCIAS, NO FALSAS DENUNCIAS. De las 8,2 millones de causas penales relevadas entre 2023 y 2025, apenas el 0,09% corresponde a falsas denuncias. Mientras tanto, el 77% de las mujeres que sufrieron violencia de pareja no denunció. En pleno 25N, la discusión que pretende instalar el oficialismo es el endurecimiento de las penas por falsas denuncias, cuando lo que deberíamos estar debatiendo en el Congreso es cómo garantizar el acceso a la Justicia, fortalecer los dispositivos de atención y proteger la vida de las mujeres. ¿Cuántas mujeres más tienen que morir para que entendamos cuáles son las verdaderas urgencias? — Jimena López (@MaJimenaLopezOk) November 25, 2026

El polémico proyecto de Losada propone endurecer las sanciones por falsas denuncias, falso testimonio y encubrimiento, particularmente cuando se trate de causas relacionadas con violencia de género, delitos contra la integridad sexual o violencia contra menores de edad. La falsa denuncia ya está contemplada como delito en el artículo 245 del Código Penal, que establece penas de entre dos meses y un año de prisión o una multa, y el proyecto de Losada propone incorporar agravantes que podrían llevar las condenas hasta los seis años de cárcel.

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La iniciativa viene siendo cuestionada por organismos de derechos humanos que advierten sobre el riesgo de desalentar las denuncias de las víctimas y condicionar la actuación de los profesionales que intervienen ante situaciones de abuso.