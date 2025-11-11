El diputado nacional electo por La Libertad Avanza, Diego Santilli, jurará este martes como ministro del Interior de la Nación ante el presidente Javier Milei. La ceremonia se realizará a las 15.00 en el Salón Blanco de Casa Rosada, con la presencia de funcionarios nacionales, familiares y amigos del flamante ministro.

Ads

Desde que se oficializó su designación, Santilli comenzó a mantener reuniones con distintos gobernadores. Ya se reunió con Ignacio Torres (Chubut) y Raúl Jalil (Catamarca), y tiene previstas reuniones con Martín Llaryora (Córdoba), Gustavo Sáenz (Salta) y Marcelo Orrego (San Juan).

Puede interesarte

“Me reuní con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y con el ministro del Interior, Diego Santilli, para seguir avanzando en el compromiso de eliminar las retenciones al petróleo en Chubut”, destacó el mandatario chubutense tras el encuentro. Además, señaló que también dialogaron sobre el Presupuesto 2026 y la ejecución de obras de infraestructura prioritarias.

Ads

Torres consideró que el país atraviesa una etapa “clave” para consolidar acuerdos a mediano y largo plazo y avanzar en reformas estructurales que generen empleo y atraigan inversiones.

Por su parte, Santilli adelantó que su gestión estará marcada por el diálogo con las provincias, aunque descartó reunirse con el gobernador bonaerense Axel Kicillof, a quien acusó de tener un “doble discurso”.

Ads

Puede interesarte

“Me aturde el doble discurso de Kicillof, no votó Boleta Única, no fue al Pacto de Mayo, no adhirió a las leyes de Reincidencia, Reiterancia ni a la Ley Antimafia. ¿Dónde está?”, cuestionó días atrás en una entrevista televisiva.

En el acto de este martes también estará presente el jefe del bloque del PRO en Diputados, Cristian Ritondo, junto a otros funcionarios nacionales y allegados del nuevo ministro.