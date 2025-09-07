El diputado nacional y candidato de La Libertad Avanza, Diego Santilli, votó esta mañana en la Escuela Nacional N°11 de Los Troncos, en El Talar, y convocó a todos los bonaerenses a acercarse a las urnas. “La verdad que bien, se votó rápido, eso es bueno. Ojalá la gente venga a votar, es muy importante que venga a expresarse y definir cuáles son sus ideas”, afirmó Santilli a la prensa.

La votación en este colegio sufrió un retraso inicial de media hora por problemas de compatibilidad entre algunas urnas y el padrón electoral, situación que se resolvió con la intervención del Correo Argentino. A pesar de la demora, la jornada se desarrolla con normalidad y el candidato pudo emitir su voto sin inconvenientes.

Santilli destacó la importancia de la participación ciudadana, especialmente en una elección desdoblada y con modalidad de boleta tradicional. “Es muy importante que el ciudadano venga a votar, que se exprese y diga qué es lo que quiere. Tenemos que tomarnos un rato de nuestro domingo para ir a votar”, agregó.

Consultado sobre las denuncias que circularon en algunas páginas web sobre cambios de escuelas de votación, el candidato pidió mantener la calma y no dejarse confundir: “A veces la maldad está cerca de tratar de confundir al otro, pero no nos dejamos confundir”.

Sobre la investigación judicial por presuntas coimas en la Agencia de Discapacidad, Santilli prefirió no hacer declaraciones y remarcó que “no es el momento para hablar de este tema”.

El candidato, que ocupa el tercer lugar en la lista de La Libertad Avanza que lidera José Luis Espert para las elecciones de octubre, saludó a militantes y autoridades del colegio antes de ingresar a la urna, en una jornada que se prevé con baja concurrencia en los primeros minutos.