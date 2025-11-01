El intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, volvió a marcar su alineamiento con Javier Milei y planteó la necesidad de construir una opción “violeta” en la provincia de Buenos Aires de cara a las elecciones de 2027.

El jefe comunal, que en enero dejó el PRO para sumarse a La Libertad Avanza, aseguró que su objetivo es “ser parte del proceso de ganarle la Provincia al kirchnerismo” y no descartó una interna con Diego Santilli para definir la candidatura a gobernador bonaerense.

“En la Provincia tiene que haber un candidato violeta”, afirmó Valenzuela, al remarcar su apoyo a la conducción del presidente Javier Milei en el armado político bonaerense.

En ese sentido, sostuvo que “no descarta que haya una PASO” y consideró que “al candidato a gobernador lo elija el pueblo bonaerense”.

Consultado sobre su salida del PRO, explicó que “viniendo de ese espacio, sentí que era momento de apoyar el cambio que votaron los argentinos”. Además, subrayó que “el liderazgo hoy es de Milei y de La Libertad Avanza, claramente tiene el respaldo popular”.

Sobre Mauricio Macri, Valenzuela fue cauto:

“Macri es el presidente de un partido y es razonable que quiera que su partido esté representado en 2027”, señaló, aunque insistió en que “el nuevo ciclo político está marcado por el liderazgo de Milei y por la necesidad de construir unidad para enfrentar al kirchnerismo”.

