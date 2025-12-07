Ajmechet, alineada con la senadora Patricia Bullrich desde la etapa del PRO y ahora en LLA, reivindicó que la Casa Rosada no convoque a negociar al gobernador Axel Kicillof.

La diputada nacional sostuvo que “no tiene sentido” que el Gobierno nacional se siente a hablar con el mandatario bonaerense.

En declaraciones al programa A Confesión de Parte, que se emite por FM Milenium, fue tajante: “No tiene sentido sentarse en una mesa a dialogar con Kicillof; es perder el tiempo con alguien que se pelea con los hechos”, sostuvo y se quejó: “Es muy difícil conversar”.

Además, consideró que “no habrá diálogo” con el kirchnerismo si “van a seguir defendiendo a los delincuentes” en el debate de la reforma de Código Penal, un proyecto que promueve un endurecimiento generalizado de las penas y la no prescripción de algunos delitos graves como abusos sexuales, trata de personas y narcotráfico.

🗣️ @ajmechet, flamante Diputada de La Libertad Avanza, en diálogo con @rominamanguel por @fmmilenium:



💬 "No tiene sentido sentarse en una mesa a dialogar con @Kicillofok, es perder el tiempo con alguien que se pelea con los hechos. Es muy difícil conversar". pic.twitter.com/K6NmdJig5z — A Confesión de Parte (@AConfesionDP) December 7, 2025

"El que las hace las paga y los buenos son los de azul, como dijo Patricia”, sostuvo Ajmechet.

Por último, Ajmechet manifestó su rechazo a las distintas formas que utilizaron los diputados para jurar en sus cargos la semana pasada. “Si hay diputados que juran por otro territorio o por una persona condenada, no deberían poder sentarse en su banca. Presenté un proyecto al respecto, basta del circo en el Congreso”, enfatizó.