✊🏼 A pesar de las lágrimas de fachos, así juró @NicolasdelCano 🚩



"Por nuestras jubiladas y jubilados, que enfrentan a este gobierno represor. Por el colectivo de la discapacidad y de la salud, y su valiente lucha. Por las niñas y niños masacrados en Gaza y una Palestina… pic.twitter.com/9jqOLXBvP7 — Frente de Izquierda Unidad (@Fte_Izquierda) December 3, 2025

Nicolás del Caño juró como diputado nacional por un nuevo periodo junto a su compañera Romina Del Plá y ese momento fue uno de los más álgidos en la sesión preparatoria que se desarrolla en el Congreso con la presencia del presidente Javier Milei.

Ads

“¡Fuera Trump de Venezuela y América Latina", vociferó, entre gritos, y tildó al Gobierno de “represor”. También pidió por la libertad de Palestina.

Lilia Lemoine, de La Libertad Avanza, rápidamente comenzó a los gritos y todo terminó en una discusión. El legislador del PST, Frente de Izquierda, le contestó con un simple pero resonante “¡Tomá!”

Ads

“Por nuestras jubiladas y jubilados que enfrentan a este gobierno represor; por el colectivo de la Discapacidad y de Salud y su valiente lucha; por las niñas y niños masacrados en Gaza, y una Palestina libre; ¡fuera Trump de Venezuela y de América Latina!; por la clase obrera de Argentina y el mundo y por el socialismo, ¡si, juro!“, manifestó.

Luego del juramento de Del Caño, fue el turno de Romina Del Plá, quien también dedicó unas palabras: “Por los derechos de los trabajadores; contra la reforma laboral; por los jubilados, contra la persecución a los que luchan, por la educación pública, gratuita, científica y laica; contra la reforma que pretende destruirla; por los derechos de las mujeres, de las diversidades, contra los femicidios y los travesticidios; por el derecho al pueblo palestino de existir, desde el río hasta el mar, porque ante esta barbarie los trabajadores tenemos que gobernar; por el socialismo en Argentina y en el mundo, ¡sí, juro!”.

Ads