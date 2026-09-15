Nicolás Kreplak participó el sábado de un encuentro que llevaba como lema “Sin gordes no hay feminismo. Despatologización ya”. Tras compartirlo en redes sociales lo cuestionaron propios y extraños.

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El Diputado Nacional de LLA, Alejandro Bongiovanni le contestó al Ministro: “Entonces no jodan más con los octógonos”, en alusión a la ley de etiquetado frontal, impulsada para evitar la malnutrición. Según el legislador libertario, es un contrasentido pedir la “despatologización" de la obesidad y a la vez fomentar una norma para evitar la obesidad.

El Senador bonaerense Diego Valenzuela también cruzó a Kreplak: “Despatologizar (SIC) la obesidad no es el camino. Una cosa es tratar a todas las personas con respeto y sin prejuicios. Otra muy distinta es negar una enfermedad que debe prevenirse y tratarse. Es peligroso, en nombre de la ideología, relativizar un problema serio de salud”.

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El Diputado Agustín Romo se sumó al coro de críticas y lanzó: “El Ministro de Salud de Kicillof en lo importante: Encuentro Plurinacional de Gordes”.

Los libertarios no fueron los únicos en criticar a Kreplak. Sectores opositores a Milei también cargaron contra el funcionario, ya que entendieron que su agenda beneficia a Casa Rosada.

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