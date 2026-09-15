Diputado le pidió a Kreplak "dejarse de joder con los octógonos" si cree que hay que despatologizar la obesidad
El Ministro de Salud de Axel Kicillof encabezó un "Encuentro Plurinacional de Gordes" (SIC) y desató una catarata de críticas.
Nicolás Kreplak participó el sábado de un encuentro que llevaba como lema “Sin gordes no hay feminismo. Despatologización ya”. Tras compartirlo en redes sociales lo cuestionaron propios y extraños.
El Diputado Nacional de LLA, Alejandro Bongiovanni le contestó al Ministro: “Entonces no jodan más con los octógonos”, en alusión a la ley de etiquetado frontal, impulsada para evitar la malnutrición. Según el legislador libertario, es un contrasentido pedir la “despatologización" de la obesidad y a la vez fomentar una norma para evitar la obesidad.
El Senador bonaerense Diego Valenzuela también cruzó a Kreplak: “Despatologizar (SIC) la obesidad no es el camino. Una cosa es tratar a todas las personas con respeto y sin prejuicios. Otra muy distinta es negar una enfermedad que debe prevenirse y tratarse. Es peligroso, en nombre de la ideología, relativizar un problema serio de salud”.
El Diputado Agustín Romo se sumó al coro de críticas y lanzó: “El Ministro de Salud de Kicillof en lo importante: Encuentro Plurinacional de Gordes”.
Los libertarios no fueron los únicos en criticar a Kreplak. Sectores opositores a Milei también cargaron contra el funcionario, ya que entendieron que su agenda beneficia a Casa Rosada.
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